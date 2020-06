Om coronapandemin skapar ett kallt krig 2.0 finns det även skäl i Finland att bedöma den säkerhetspolitiska utgångspunkten grundligt. Vilken strategi vore den lämpligaste för Finland? En avgörande faktor är vilken strategi Sverige väljer, skriver Alpo Rusi.

Det vore realistiskt att precis som 1918–1920, då spanska sjukan spred sig över världen, även denna gång bereda sig för en två års coronaepidemi.

Även om den medicinska forskningen, hälsovården samt hygienen i dag befinner sig på en högre nivå än för hundra år sedan verkar mänskligheten ha sammanbundits till en global värld där viruset snabbt spridit sig så att vi inte kan räkna med att återgå snabbare till det normala än för hundra år sedan.

Vi måste börja bygga upp morgondagen redan i dag. Vi kan inte vänta i två år medan vi tuktar detta virus innan vi börjar bygga upp samhället. Den globala ekonomin befinner sig i en allvarlig strukturell kris. Stater runtom i världen skuldsätter sig och är i stort behov av krisfinansiering. De kinesiska och ryska marknaderna återhämtar sig inte för de exporterande företagen i väst på grund av den avtagande tillväxten. Pandemin orsakar en politisk turbulens inom många länder samt spänningar länderna emellan. Ju längre viruset får härja i världen desto större är risken för att demokratin försvagas. Den internationella världsordningen tenderar att bli mera anarkistisk då de starka och stora nationerna tenderar att uppträda mera egenmäktigt.

Kinas möjligheter att överta rollen som den ledande ekonomiska stormakten i världen bedöms av seriösa forskare som minimala. Mycket kommer även att bero på det kinesiska kommunistpartiets möjligheter att behålla sin enväldiga position, det vill säga "kontrollkratin" eftersom det anses att det var den kinesiska enväldiga staten som orsakade den globala spridningen av epidemin redan i slutet av 2019.

Mången har bedömt att pandemin till en början har stärkt de auktoritära staternas position i den framtida världsordningen. Kina ansågs i början av pandemin utgöra ett gott exempel på hur effektivt handlande skall skötas då staden Wuhan stängdes av för att förhindra spridningen. Något senare stod det klart att mörkandet av själva epidemin i Kina trots allt accelererade spridningen av coronaviruset över hela världen eftersom man från Wuhan ändå kunde flyga ut i världen. De auktoritära kinesiska åtgärderna hade misslyckats.

Kina har under de senaste decennierna dragit nytta av globaliseringen, men i dag frågar man sig om Kina kommer att kunna utnyttja den globala lågkonjunkturen och den politiska turbulensen i världen. Man kan nu konstatera att den aggressiva kinesiska diplomatin samt de offentliga kinesiska angreppen visar tecken på en viss nervositet inom den kinesiska ledningen. President Donald Trumps möjligheter att kunna leda USA under en period till beror i hög grad på i vilken grad han lyckas återupprätta den amerikanska ekonomin, samt hur epidemin kan tuktas. Om han lyckas är det inte omöjligt att han leder den övriga världens hälsokamp mot Kina under de kommande fyra åren.

Demokratier har i allmänhet varit starkare än diktaturer då det gällt att ta sig ut ur globala kriser. "Demokratiernas arsenal", såsom Förenta staternas president Franklin D. Roosevelt uttryckte sig under andra världskriget, "besegrar diktaturerna", men inte ens Roosevelt kunde förutspå ankomsten av kalla kriget. Frågan är om demokratierna i dag har förutsättningar att förena sina krafter då omfördelningen inom världspolitiken på allvar kör i gång.

Om pandemin skapar ett kallt krig 2.0 finns det även skäl i Finland att i dag bedöma den säkerhetspolitiska utgångspunkten grundligt. Vilken strategi vore den lämpligaste för Finland? En avgörande faktor är vilken strategi Sverige väljer. EU-medlemsländernas gemensamma försvar finns på ritbordet och sålunda i praktiken under Natos bevakning . Pandemin tvingar dock EU inte bara att förstärka sin egen krishanteringsförmåga utan även i viss mån sin strategiska autonomi. Ryssland, men nu även Kina, har lyckats slå en kil både mellan EU-länderna och mellan Natos medlemmar. Det återstår att se om dessa två länder även lyckas med att skada det transatlantiska samarbetet.

Ur finländsk synvinkel är det inte betydelselöst att Sveriges regering under våren 2020 föreslagit att dra ner på de av svenska försvarsberedningen godkända budgettillskotten för försvarsmakten för 2021–2025. Denna möjliga nedskärning av tillskotten skulle påverka utvecklandet av Sveriges och Finlands militära samarbete.

Det är möjligt att pandemin förorsakar globala nedskärningar i länders försvarsanslag vilket ju inte är illa i sig. Men man bör dock utgå från att Ryssland och Kina fortsätter sitt strategiska samarbete och att de strävar efter att utnyttja demokratiernas krissituation som nu uppstått under pandemin. Endast interna problem i dessa två länder kan stoppa dem, till exempel oroligheter i olika delar av länderna vilket exempelvis "gula västarnas revolution" klart visade att vore möjligt.

Sverige har sedan början av 2000-talet utgjort den nordiska militära stabilitetens svagaste länk. Detta ledde till att Ryssland på Östersjön utvidgade sina militära övningar till att omfatta områden nära Stockholms skärgård 2013 samtidigt som de offensiva ryska militära robotsystemen installerades nära Kaliningrad. Den finländska försvarspolitiska positionen försämrades i sin tur ett år senare på grund av den ryska annekteringen av Krim. Sålunda har Ryssland ökat sin militära närvaro och hybridkrigföringen i våra närområden samt i arktiska områden nära Norden.

Den finländska säkerheten påverkas av i vilken mån upprustningen i våra närområden och i de arktiska områdena tilltar samt hur EU och Nato, och i ett vidare sammanhang de internationella institutionerna, ändrar sin inställning i dessa frågor efter pandemin. I framtiden bör man kunna bemöta kommande pandemier mera förutseende. FN bör i framtiden ha större resurser till sitt förfogande i kampen mot möjliga pandemier.

Då man utvecklar den finländska säkerhetsstrategin för framtiden bör statsrådets regeringsprogram och försvarspolitiska utredningar inbegripa bekämpandet av pandemier även ur en försvarspolitisk synvinkel. Situationen i dag är mera komplicerad än vad den var på 1990-talet då ett EU-medlemskap uppfattades som ett naturligt steg framåt i förändringens tidevarv.

Alpo Rusi