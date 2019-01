Viking Lines trafikchef: "Sällan får man uppleva en sådan storm"

Viking Lines passagerarfärjor tog inte i land i Mariehamn i natt eftersom det hade varit för riskabelt på grund av den hårda stormvinden. – Fartygen är byggda för att kunna köra i sådant här väder, men det kan vara knepigare att anlöpa kajen, säger rederiets trafikchef Dan Roberts.

– Visst har det blåst hårdare än vanligt. Det har varit storm och det är inte så ofta det inträffar, säger Viking Lines garvade trafikchef Dan Roberts, som under natten dirigerade Viking Lines passagerarfärjor och var i kontinuerlig kontakt med befälet på rederiets fartyg.

– Tillsammans med befälet gjorde vi en riskbedömning. Trafiken har förlöpt bra under natten tack vare god planering, säger Roberts om uppståndelsen kring stormen som i byarna uppnådde orkanstyrka.

På grund av stormen valde rederiet att inte köra via Mariehamn och Långnäs under natten.

– De flesta passagerarna är förberedda på att det råder särskilda omständigheter i och med stormen. Men ombord har det inte varit särskilt dramatiskt, bortsett från att folk märker att det ställvis kan gunga lite grann. Förstås kan försäljning och öppettider också påverkas, men det är inte frågan om så stora ingrepp, utan handlar om att se till att flaskor och hyllor står stadigt på plats.

Stormen döptes till Aapeli av Meteorologiska institutet och uppnådde nästan orkanstyrka. Vid Bogskär på Kökar uppmättes en vindstyrka på i medeltal 32,5 meter per sekund under tio minuters tid, vilket är strax under orkangränsen på 33 meter i sekunden. I byarna blåste det upp till 41,6 meter i sekunden.

Roberts säger att den nordliga stormen med beaktande av vågor påverkade fartygstrafiken mindre än ostlig eller sydvästlig vindriktning, eftersom sjögången var hård bara under en liten del av etappen.

– För befälet gäller det att ha god insikt om hur man manövrerar ett fartyg i storm. Våra fartyg är gjorda för att kunna gå även i sådant här väder. De har dubbla propellrar, flera motorer, dubbla sidopropellrar och en bra navigationsutrustning.