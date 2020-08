Viking Line kör på förlust i coronatider

Viking Line gjorde förlust under det andra kvartalet på grund av coronakrisen, och meddelar att resultatet för hela året kommer att bli negativt.

Viking Line redovisar en rörelseförlust på 5,9 miljoner euro under årets andra kvartal. Enligt delårsrapporten stannade omsättningen vid 22,6 miljoner euro. Under motsvarande period förra året var resultatet plus 5,4 miljoner och omsättningen 131,1 miljoner euro.

Bolaget säger att resultatet för det tredje kvartalet, som i normala fall är det mest lukrativa, kommer att bli avsevärt mycket sämre än tidigare år på grund av coronapandemin. Resultatet för hela verksamhetsåret kommer att bli negativt, heter det.

Viking Line permitterade personal och lade om en del rutter på grund av de reserestriktioner som infördes i våras.

"Vi har trots verksamhetsbegränsningarna upprätthållit en obruten passagerar- och frakttrafik mellan våra länder och därmed säkerställt ett trafikmönster som fortgått i mer än ett halvt sekel och som kommer att fortsätta", säger vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Under årets sex första månader stannade Viking Lines omsättning vid 97,5 miljoner euro (mot 227 miljoner samma period 2019) och rörelseresultatet vid minus 27,4 miljoner (minus 8,8 miljoner).