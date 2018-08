Videodomare nära i Champions League

Europeiska fotbollsförbundet, Uefa, vill använda sig av målgranskande videodomare, så kallad VAR, i herrarnas Champions League från och med kvartsfinalspelet den här säsongen, skriver brittiska The Times.

Tidningen The Times skriver att Uefa "imponerandes av användandet under VM i Ryssland". Uefas klubblagskommitté väntas godkänna förslaget vid ett möte i Monaco nästa vecka. Uefas exekutiva kommitté lär ta det slutgiltiga beslutet senare i augusti, enligt The Times.

VAR används redan i spanska La Liga, italienska Serie A, tyska Bundesliga och franska Ligue 1. I engelska Premier League väntas tekniken införas till nästa säsong, 2019–2020.