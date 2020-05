För oss skolelever är distansskolan nu en vardag men de som inte är i kontakt med barn vet kanske inte hur distansskolan fungerar. Skiljer sig distansskolan mycket från den vanliga skolan för oss åttondeklassister och vad tycker vi om distansskolan egentligen?

Det finns både negativa och positiva sidor med distansundervisningen. I Winellska skolan håller vi lektionerna under de vanliga lektionstiderna, vilket gör att vi får sova längre eftersom vi inte behöver skynda i väg till bussen tidigt på morgonen. Några negativa saker med distansundervisningen är till exempel att man inte kan träffa sina vänner och att internetuppkopplingen inte alltid är den bästa.

Vi har lättare att koncentrera oss under distanslektionerna än vad vi har i skolan, hemma finns inget prat som kan störa vår koncentration. Tyvärr är det svårare att kommunicera med läraren via nätet och vi elever får ofta höra att det är svårt för lärarna att hänga med när vi behöver hjälp. Vi fyller i studiedagböcker varje dag så att vår klassföreståndare kan se hur vi arbetar och hur länge.

Våra lektioner ser mycket annorlunda ut än vad de gör då vi är i skolan. Då vi är i skolan brukar vi diskutera mycket men nu när vi jobbar hemifrån blir det mest att läsa och göra uppgifter. De flesta lärare börjar lektionerna med ett gemensamt videomöte och sedan får vi arbeta med uppgifterna på egen hand. I flera ämnen har vi fått tillgång till e-böcker och vi svarar på de flesta uppgifter elektroniskt och lämnar sedan in svaren till läraren. I de praktiska ämnena, till exempel gymnastik, får vi uppgifter som vi skall göra under veckans gång och sedan lämna in någon form av bevis.

Avslutningsvis vill vi poängtera att distansundervisningen fungerar bra enligt oss och vi vill hylla våra lärare som har fått distansundervisningen att fungera bra. Vi ser fram emot att fara tillbaka till skolan igen och träffa våra vänner men vi kommer nog sakna distansskolan lite. Distansskolan gav oss möjlighet att ta det lite lugnt och andas ut.

14 år,15 år,Winellska skolan, Kyrkslätt

Skola hemma Vi är nu inne på den sjätte veckan av distansundervisning. En av oss är i Kimito på sommarstugan, medan två av oss är hemma i våra egna rum i Kyrkslätt. Vi jobbar flitigt samtidigt som vi kommunicerar via Google Meet med varandra. Många upplever att det känns jobbigt att inte kunna ha kontakt på samma sätt med läraren som man har i skolan. Vi använder oss av olika digitala hjälpmedel som till exempel Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Wilma, digitala böcker och dessutom har vi kontakt med läraren via telefon och Whatsapp.

Trots detta blir uppgifter ibland oklara och man får inte den hjälpen man behöver. Ibland blir det jobbigt att hålla koll på var man ska vara vid rätt tidpunkt, eftersom uppgifterna kommer på så många olika ställen och lärarna använder olika system. Många av våra klasskamrater blir störda av bland annat syskon och föräldrar. Dessutom har många också teknikproblem och kan därför inte delta i undervisningen. Vi längtar mest efter att få vara med kompisar, få vara fri och inte ha den rädslan att få virus då man går till till exempel butiken.

15 år,14 år,14 år,Winellska skolan, Kyrkslätt