Den våren började i snabb takt länder utanför Asien rekommendera masker. Det jag aldrig kunnat förutspå var att också Finland skulle vara så veligt i frågan.

För exakt ett år sedan publicerades Universal Masking to Restart the Economy and Save Lives, en forskning jag deltog i, på nätet. Den byggde på två olika simulationer som visade att även om ansi...