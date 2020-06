Vi måste se till att det finns platser där unga kan vistas.

Då jag läste nyheten om att Borgå stad blev tvungen att stänga en lekpark på grund av ofog (ÖN 9.6), blev jag arg och ledsen. Diskussionen från hösten 2019 kom i tankarna. Då lämnade jag in en motion, tillsammans med 25 andra fullmäktigeledamöter, om att Borgå måste utreda kostnaderna för ofog, vidta de åtgärder som krävs för att få stopp på det och också satsa på förebyggande arbete.

På hösten fick jag nämligen höra att ungdomar hade klättrat upp till taket på en skola, öppnat takluckan, vilken sedan blivit öppen. Några dagar senare fick vi regnväder och vattnet hade kommit in och personalen blev tvungen att lägga hinkar på golvet för att samla vattnet som rann in. Några veckor senare hörde jag om ungdomar som hade klättrat upp till taket på Gammelbacka köpcenter. Därtill hade glasflaskor kastats sönder utanför köpcentret, i närheten av lågstadieskolan. Under skolbesök jag gjorde i fjol fick jag höra om hur skolgårdar hade vandaliserats, ett skolfönster hade söndrats och barnens planteringar hade förstörts.

En skrivelse i sociala medier väckte en livlig diskussion då och också nu. Det framkom att mopedister åker om nätterna på skolgårdarna, vilket har orsakat oro i närheten. I diskussionen lyfte flera fram att övervakningskameror skulle vara på sin plats på skolgårdarna. När jag tänker på att en skolgård kostar flera hundratusentals euro, om inte till och med en miljon, så funderar man hur dyrt det blivit för alla borgåbor att betala de skador som måste fixas efter vandalerna varit på besök.

I dessa tider, då man diskuterar olika sparåtgärder känner jag att detta problem måste lösas. Vi måste se till att det finns platser där unga kan vistas. Därför kommer jag att fortsätta jobba för att få bland annat en mopedraka åt ungdomen i Borgå. Därtill ska vi ta unga med i planeringen av gemensamma områden, såsom skolgårdar och parker. I detta skede skulle jag inte heller utesluta övervakningskameror från verktygslådan. Tillsammans måste vi bygga en bättre hemstad för oss alla – och det innebär att vi alla bär vårt ansvar och tar hand om omgivningen och vår gemensamma egendom.