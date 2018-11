"Vi har inte uppnått någonting alls ännu"

Finland har till och med råd att förlora i Aten och ändå säkra gruppsegern. Men chefstränare Markku Kanerva förbereder sitt lag på samma sätt som vanligt.

– Att gå in i en match och sikta på att förlora med ett mål håller aldrig. Vi går in för att vinna. Via samma metoder som vanligt, säger Kanerva på ett av den grekiska huvudstadens bättre hotell.

Vägen till hotellet på tre kilometer tar drygt 20 minuter och chauffören svär oftare gånger än folk går mot rött. Trafiken är inte att leka med i Aten.

Kanerva räknar med en viss trafik mot Finlands kväll på torsdag kväll. Grekerna måste vinna och vill under sin nya tränare sannolikt visa vad laget går för.

– Hur de ställer upp laget är ett frågetecken men jag blir inte särskilt överraskad om de anfaller friskt från början. Så då gäller det att vi visar tålamod och spelar uppoffrande. Som vi gjort hela tiden.

Blir matchbilden inledningsvis den som Kanerva tror krävs det grovjobb av alla ute på planen. Mot den bakgrunden är det olyckligt att viktiga balansspelaren Tim Sparv saknas.

– Klart att vi helst skulle ha honom med men samtidigt står och faller vi inte med en eller några spelare. Oavsett vem som spelar är det viktigaste att vi jobbar som ett lag.

I Sparvs frånvaro är det sannolikt att Joni Kauko går in och tar Sparvs plats på det centrala mittfältet.

En som kan vara säker på en plats i startelvan är Gijonproffset Robin Lod. Lod gjorde några fina säsonger i storklubben Panathinaikos innan flytten gick västerut. Han fick under sina år i Aten uppleva det fina och det mindre fina med grekisk fotboll.

– Det är passionerat men kaotiskt. Börjar det gå åt helsike eskalerar situationen snabbt. En stabil grund saknas. Det gäller både för landslag och klubblag, säger Lod som alltjämt håller kontakten med några kompisar från tiden i Aten.

– Visst är det skoj att vara här men samtidigt kan jag inte säga att jag skulle sakna Aten.

– Det är kanon där. Även om spanjorerna också har sina sidor är det betydligt mer strukturerat i Spanien. Man vet så att säga vad man får, säger Lod.

Tränare Kanerva är känd för att scouta motståndarna så grundligt som det över huvud taget är möjligt. Det har han gjort också nu men den nya coachen och hans taktik är i viss mån ett mysterium.

– Samtidigt är det inget vi ska fokusera för mycket på. Om vi utför vårt jobb bra har vi goda chanser att få med oss ett bra resultat.

Finland har hållit nollan så här långt i Nations League. Håller laget den sviten vid liv vinner laget gruppen.

Framåt har Kanerva vissa modeller som visat sig fungera rätt bra. Laget skapar chanser i varje match, chanser som dessutom gett utdelning. Mest tack vare en viss Teemu Pukki.

Pukki kunde, om saker och ting gått annorlunda, ha varit bosatt i Grekland nu. Det är ingen hemlighet att PAOK Saloniki var oerhört intresserade av den finska anfallaren i somras.

- Visst var intresset konkret. Jag och min familj funderade länge på det men kom fram till att det kanske ändå inte var det bästa alternativet. Så vi lade det projektet på is och lyckligtvis dök sedan Norwich upp, säger Pukki.

I Norwich har Pukki gjort stor succé och målformen i landslaget har det inte heller varit något fel på.

– Man hoppas ju på att formen håller i sig. Jag gör allt i min makt för att det ska vara så.

– Jag tränar bättre och äter hälsosammare. Så har det kanske inte alltid varit, säger Pukki som under några års tid hade väldiga problem med målskyttet på landslagsnivå.

Med Kanerva som tränare har de nervknutar som säkert fanns löst upp sig. Och spelsystemet passar honom bättre. Att Pukki trivs i laget är inte svårt att se. Arbetsviljan och attityden kan inte ens jämföras med hur han såg ut under Mixu Paatelainen eller Hasse Backe.

– Alla vet vad vi ska göra ute på plan. Min roll i det defensiva arbetet är större än den tidigare var. Jag jobbar gärna hårt för det här laget, säger Pukki.

Finland har två matchbollar för att vinna gruppen. Men Kanerva blickar längre framåt än så.

– Vi ska minnas att vi inte uppnått någonting alls ännu. Och även om vi vinner gruppen garanterar det inte heller någonting. Utvecklingen och att den fortsätter är det viktigaste. Vi blir bättre och bättre men för nöjda får vi aldrig bli, säger Kanerva.