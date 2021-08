Orkanen Ida drar fram i södra USA. Om ett likadant oväder slog till mot Finland skulle förödelsen vara enorm. Något som inte kommer att hända, säger forskare.

Just nu härjas den amerikanska delstaten Louisiana av orkanen Ida. Under måndagseftermiddagen var så gott som hela New Orleans utan ström. Senast det var så här illa hette orkanen Katrina och året var...