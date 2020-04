Vi i Finland får ännu hoppas och tro på att vi lyckas övervinna epidemin och igen får i gång samhällsfunktionerna.

I dessa beklämmande coronatider blir man ständigt informerad om antalet smittade, antalet döda både totalt och per dag i hemlandet, i hela världen, i varje enskilt land och detsamma även beträffande antalen av dem som avlidigt på grund av covid-19. Det är säkert för de flesta av oss mycket beklämmande att enbart få se och höra dessa data öka dag för dag, men ändå ger det inget perspektiv på hur dessa dödsfall verkligen förhåller sig till tiderna före corona och till antalet dödsfall per dag utan coronapandemin.

Därför kom jag mig för att närmare bekanta mig med de uppgifter som finns officiellt i statistiken som uppgörs av statistikcentralen och fick följande uppgifter för Finland för 2019: invånarantalet vid slutet av året: 5 525 292 personer, antal avlidna: 54 527. För att kunna få en uppfattning om hur de i Finland rapporterade coronadödsfallen förhåller sig till det genomsnittliga antalet personer som avlidigt per dag får vi då att 149,3 personer har avlidigt i medeltal per dygn.

Detta medeltal för avlidna per dygn ger nu en bättre uppfattning om hur man skall förhålla sig till epidemins antal avlidna per dygn här i Finland. Först då antalet dödsfall per dygn förorsakade av epidemin får medeltalet på 149 personer per dygn att stiga kan vi lätt få ett begrepp om hur farligt coronaviruset verkligen är.

Samtidigt måste man ju komma ihåg att i de under året avlidna finns alla slag av dödsfall, från minsta baby, alla slags olycksdödsfall, självmord, influensa och sjukdomsförorsakade etcetera och med finns naturligtvis även de allra äldsta personerna.

Vad vi egentligen borde rapportera i tidningarna skulle ändå vara det faktiska antalet coronadödsfall per dygn i Finland och det faktiska totala antalet avlidna per dygn i Finland. Först denna rapportering skulle ange det verkliga läget hos oss i Finland om man då samtidigt hela tiden jämför det med medeltalet 149 personer per dag från 2019 (detta eftersom det kanske i praktiken är för svårt att varje dag få fram antalet avlidna föregående dygn).

Om man nu beaktar det totala antalet som avlidit på grund av corona i Finland som i skrivande stund (2 april) är 17 personer verkar det som om vi fortfarande i Finland är mycket lyckligt lottade. Hoppas det fortsätter!

Vår regering, presidenten och alla andra myndigheter har på ett förståndigt, beslutsamt och på ett bra och handlingskraftigt sätt handlat och informerat oss alla som bor i Finland. Ett stort tack till dem! Samtidigt skall vi särskilt komma ihåg att tacka alla de personer som riskerar sin egen hälsa och sitt liv när de sköter om och uppehåller vår sjukvård och övrig vård och funktioner inom samhället. Vi har alltså all anledning att tacka dem för allt de gjort och gör och hoppas att vi med de åtgärder som nu vidtagits plus eventuella kommande nödvändiga åtgärder kan minimera och begränsa antalet dödsfall i vårt land. Listan är egentligen mycket längre för vi borde ju tacka hela folket för att det gör allt det kan för att motverka epidemin.

Varje dödsfall är en tragisk händelse, speciellt om det inträffar för personer innan de hör till riskgrupperna där ju ofta ändå många av oss kanske redan kan sägas "gå på övertid" då människornas livslängd ständigt ökar både hos oss och i övriga världen.

Det värsta är ju ändå det ytterst grymma sättet som viruset kan döda på, att patienterna liksom långsamt "kvävs eller drunknar" på grund av att det samlas vätska i lungorna och att detta leder till lunginflammation.

Vi i Finland får ännu hoppas och tro på att vi lyckas övervinna epidemin och igen får i gång samhällsfunktionerna. Här tycks det glädjande redan nu finnas mycket vishet och god vilja så att samhället gör sitt yttersta för att epidemin skall skada samhället så lite som möjligt, för att behålla företagen, arbetstillfällena och för att sedan igen snabbt få fart på samhället när denna prövning är förbi.

