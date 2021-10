Verstappen vann rysare och drygade ut ledningen

Arton av världens bästa racerförare får ursäkta men de var statister i USA:s GP i Austin. Loppet var nämligen giganternas kamp. Max Verstappen mot Lewis Hamilton.

Den frågan som många ställde innan loppet var om alla förare skulle komma igenom den första tvära och svåra kurvan. Alla skötte sig.

Hamilton kopplade inledningsvis greppet om händelserna och han ledde en bra bit in i loppet.

Men efter det andra depåstoppet tog Verstappen över och höll ändå in i mål.

Verstappen valde att göra ett tidigt stopp och det överraskade Mercedes. Och därmed la man grunden till segern men den var inte given. Hamilton kallades in några varv senare och det visade sig efter de 55 varven att det var några varv för sent.

Hamilton kom visserligen närmare och närmare på slutet men att köra om en toppförare är inte det lättaste.

Med ett par varv kvar kunde det hela ha tippat över till den sjufaldige mästarens fördel. Duon kom ifatt Mick Schumacher som skulle varvas. Verstappen röst lät smått desperat när han i radion sa att man skulle säga till Haas att deras förare skulle flytta på sig.

- Vi gör det redan, blev svaret.

Ett par kurvor senare flyttade han sig. Då hade Hamilton kört in drygt åtta sekunder på Max. Verstappen behöll ändå kontrollen och visade prov på stor kyla.

- Jag förlorade starten och vi tvingades hitta på något nytt så vi ändrade taktik och var mer aggressiva, förklarade Verstappen.

Hamilton gav aldrig upp men när man kom ut ur sista kurvan visste han att inte skulle vinna för sjunde gången i USA.

- Bara att säga grattis. Det var ett tufft lopp.

Det tyckte också trean Sergio Perez, som var förkyld och efter några varv kunde han heller inte dricka för systemet i bilen fungerade inte.

Loppet roligaste händelse var den mellan Fernando Alonso, Kimi Räikkönen och hans stallkamrat Antonio Giovonazzi. Spanjoren och Iceman hade en tuff närkamp. Räikklnen blev trängd och körde om spanjoren utanför banan. Han blev sur och klagade högljutt. Några varv senare kom han ifatt nästa Alfa Romeo bil, som kommit ut efter ett stopp. Tufft igen men den här gången vann Fernando duellen men också bara för att han sneddat genom en kurva. Han skrek YES. För han trodde att det var Kimi och han fått sin revansch. Men det tog inte många minuter innan han fick order om att lämna tillbaka platsen till italienaren eller få ett tidsstraff på fem sekunder.

Senare tvingades han bryta. Bakvingen hade gått sönder och kunde lossna.

Valtteri Bottas gjorde vad han kunde men det var den här gången inte så mycket. Han slutade sexa.

Räikkönen blev av med 10:e platsen och sista poängen när han sladdade av.