Lewis Hamilton och Max Verstappen har några saker gemensamt. De jagar VM-titeln. Hamilton sin åttonde och Verstappen sin första.

Vad är det som engelsmannen och holländaren har gemensamt?- Jag sysslar inte med några psykologiska tricks. Vill inte slösa energi på det och jag ger mitt svar på banan. Do the Talking on the Track, h...