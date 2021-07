Verhoeven: Stone blev inte lurad

Nu kommenterar regissören Paul Verhoeven för första gången Sharon Stones påstående att hon lurades att ta av sig underkläderna i den ökända scenen där hon sitter med korsade ben i filmen "Basic Instinct" från 1992.

Den nu 63-åriga skådespelerskan skrev nyligen i sin memoar att hon hade intrycket att ingen frontal nakenhet skulle visas i filmens slutversion.

Det påståendet tillbakavisas emellertid av Verhoeven.

– Hon visste exakt vad vi gjorde, säger den 82-årige nederländske regissören i en intervju med Variety.

– Jag berättade för henne att scenen baserades på en historia om en kvinna som jag kände när jag var student och som regelbundet korsade benen utan trosor på fester. När vi berättade för henne att man kunde se hennes vagina sa hon: "Naturligtvis, det är därför jag gör det." Då bestämde Sharon och jag oss för att göra en liknande sekvens.

I sin memoar "The Beauty of living twice", som utkom i mars, skriver Stone att hon under inspelningen fick höra att hon behövde ta av sig sina trosor "eftersom det vita tyget reflekterade ljuset". Något som enligt Verhoeven helt enkelt inte stämmer.

– Mitt minne skiljer sig radikalt från Sharons minne, men det har inget att göra med det underbara sätt som hon skildrade Catherine Tramell på. Hon var fullständigt fenomenal, säger han till Variety.