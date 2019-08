Årets Venedigbiennal tar upp vår tids stora frågor, men är mera än en spegling. Konstnärerna levererar inga färdiga svar; snarare en möjlighet att distansera oss från oss själva för en stund, skriver Camilla Granbacka från Venedigbiennalen.

Den 58:e Venedigbiennalen pågår fram till den 4 november under rubriken May you live in interesting times. Det är ett citat som använts av flera politiker och författare, bland annat Austen Chamberlai...