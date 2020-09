Hur kommer det sig att anhöriga smittar mera än ständiga inhoppare? Vi kan skydda oss precis lika bra som personalen.

Lite empati vore klädsamt minister Kiuru, skriver Ancha Weber-Uunila (HBL Debatt 27.9). Samma gäller alla i regeringen när de nästan varje vecka står uppradade i tv:n och berättar för det finska folket hur vi ska bete oss. Alla utom THL:s Mika Salminen. Hos honom finns både värme och empati. Fint har de klarat coronan, nästan väl bäst i världen. Men till vilket pris?

Anhöriga har blivit en ny pariagrupp. Fattas bara en bindel på vår rockärm. Ingen har någonsin förklarat varför just vi anhöriga inte får träffa våra nära och kära. Vad är den egentliga orsaken? Har vi kanske någon smittogen inom oss?

Nora Hämäläinen (HBL 27.9) tar upp det allra väsentligaste:" Personer i sårbar ställning lämnas utan tillgång till omsorg från sina närmaste och anhöriga" Det är grymt att klippa av bandet till just de människor som ger tröst och hopp under den här hemlighetsfulla och farliga epidemin. Genom tiderna har just anhöriga blivit de allra viktigaste för oss alla under krig och farsoter. Det visar otaliga filmer och dokument. Nu fråntas de allra sköraste i samhället den här gemenskapen och kärleken.

I Spanien dog 16 000 äldre människor på vårdhem trots totalt besöksförbud redan vid början av pandemin!

Andras rätt till besök av anhöriga får inte köra över rätten till liv skriver en överläkare. Skall alltså dessa äldre bli sängliggande resten av den lilla tid de har kvar på grund av att anhöriga inte matar, inte uppmanar vårdarna att lyfta hen i rullstolen, inte för ut hen, inte tröstar och kramar? Terho-hemmets före detta överläkare Juha Hänninen (Iltalehti 27.9) säger att coronadöden inte är så brutal och hemsk som man skrämt oss med i början av pandemin. Månntro den gamla hellre väljer en coronasmitta än total isolering sina sista år?

Hur kommer det sig att anhöriga smittar mera än ständiga inhoppare? Vi kan skydda oss precis lika bra som personalen. Är det bara de som får lön som får sköta om våra kära? Kanske det är ett sätt att bli av med kritiska anhöriga?

Varför ställer vi inte oss på barrikaderna? Någon har sagt att vi inte kan ta på vårt samvete om en smitta mot förmodan uppkommit, om det också är vårt fel?

Vem uppfann besöksförbud?

sjukvårdslärare, Esbo