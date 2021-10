Wes Andersons nya film ”The French Dispatch” beskylls för att vara nostalgisk kring papperstidningar. Men det är kanske precis vad vi behöver just nu.

Jag sitter på mitt arbetsrum en dag och läser en underbar intervju med regissören Wes Anderson i The New Yorker. Hans nya film "The French Dispatch", som hade premiär i fredags, handlar om en amerikan...