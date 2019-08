Jag vet, man behöver inte lyssna på radion. Ändå vill jag ibland försöka hitta något hörvärt för de skattepengar jag betalar för Yle Vegas public service.

Stödd av många andra har Gunilla Malm på senare tid fört en föredömlig kamp mot flödesprogrammen och det ensidiga musikurvalet i Yle Vega. I sin kritik (HBL Debatt 15.8) av podcasten "Livshissen" (10.8) träffar hon igen mitt i prick. Jag råkade själv höra just de snuttar av programmet som hon påtalar och det var verkligen ett äckligt inslag, som Yle Vega borde be om ursäkt för.

Under årets första åtta månader har HBL-debatten innehållit en rätt så massiv kritik av Vegas flödesprogram och musikurval. Men som Malm skriver bemöter Yles ansvariga "kritik (av undermåliga program, billig jargong, dåligt språk och själlös musik)" med "teflonsvar, lika innehållslösa som de påtalade programmen". Hur kan högt utbildade och erfarna ledare på Vega avvärja en saklig och progressiv kritik på detta nonchalanta sätt? För dem ringde alarmklockorna inte ens då en av Finlands mest kända författare, Monika Fagerholm, blandade sig i leken med sin utmärkta debattartikel "Sluta tjafsa, ge oss vuxenradio, Vega!" (HBL Debatt 22.5). Nej, direktör Marit af Björkesten och mediechef Johanna Törn-Mangs försvarar Yle Vega (HBL Debatt 8.6) i en tröttsam debattartikel som visar att de fortfarande inte bryr sig om kritiken.

Som vanligt hänvisar de till "stabila lyssnarsiffror". Hurdana undersökningar baserar sig dessa siffror på? Är de helt tillförlitliga? Det är ju ändå bara fråga om statistik, vilken som känt inte är någon exakt vetenskap. Enkäter, som riktar sig till specifika målgrupper postas/mejlas endast till en liten del av de personer som hör till målgruppen. Och de personer som slumpmässigt väljs ut kanske inte heller alltid förstår frågorna och vart de syftar. Alla vet ju hur besvärligt det oftast är att svara på enkäter. Till exempel kan det vara väldigt svårt att ge sitt svar på skalorna 1–10 eller "Helt av samma åsikt" – "Helt av motsatt åsikt". Hur tolkar man resultatet om en mängd lyssnare svarar "5" på den förra skalan eller "ambivalent" på den senare skalan? Ofta kan svaret bero på minnen av enstaka program som man ansett varit bra eller dåliga – inte på vad man anser om helheten under en längre period, vilket alldeles klart nu varit i fokus.

Törn-Mangs och af Björkesten skriver: "Rösten är också en intim kommunikationsform – vi bjuder in programvärdarna i våra hem, skapar en relation till dem och tillbringar ofta en stor del av dygnets timmar i sällskap med radioprofilerna". Jag har aldrig bjudit in några programvärdar i mitt hem, vill inte skapa någon relation till dem och verkligen inte tillbringa en stor del av dygnets timmar i sällskap med några radioprofiler – och jag har svårt att tro att så väldigt många andra lyssnare heller vill göra det. Snarare skulle jag säga att programvärdarna och radioprofilerna har trängt in sig i mitt hem som snyltgäster.

Jag vet, man behöver inte lyssna på radion. Ändå vill jag ibland försöka hitta något hörvärt för de skattepengar jag betalar för Yle Vegas public service, genom vilken af Björkesten och Törn-Mangs vill "stärka både demokratin och kulturen". Eftersom man inte längre kan skapa sig någon vederhäftig bild av vad de olika programmen handlar om genom Yles programpresentationer (oftast bara ett enstaka ord eller en intetsägande rubrik) i press och tv måste jag lyssna på måfå. Oftast blir jag då besviken. I stället för att – som jag hoppats – få in ett program om något speciellt ämne som jag är intresserad av får jag in en skränig och uppjagande hårdrock eller något mångordigt pladder av för mig ovidkommande företeelser. Snabbt stänger jag av eller söker mig till finska Yles utbud av mjuk, melodiös och lugnande musik eller något av dess seriösa kulturprogram.

Som Malm så klokt skriver (HBL Debatt 5.5): "Lite mera omdöme, ambition och självkritik hos radiorösterna skulle inte skada och ett större ansvar som språkliga förebilder och underhållare. Användningen av musik som programsplittrare är ett otyg oberoende av om det råkar vara tidlös musik eller dagsländor."