Den varmt hyllade förhandsgranskningen av ursprungsarbetet och det vidare urvalet av arbeten för IPCC:s rapport har helt missat målet.

Professor Mikael Hildén vid Finlands miljöcentral skriver (HBL Debatt 2.11) om IPCC och berömmer dess sätt att basera sina rapporter på objektiv vetenskap. En kommentar: IPCC:s senaste rapport behandlar oceanerna och kryosfären (den del av jorden där vattnet existerar i form av snö eller is). En viktig del av rapporten är baserad på en publikation i tidskriften Nature från november 2018 (Quantification of ocean heat uptake from changes in atmospheric O2 and CO2 composition), där författarna (Laure Resplandy m.fl.) påstår att oceanerna har gömt en massa värme och att planeten därför värms upp åtskilligt mera än man har antagit.

Den brittiska amatörmatematikern Nicholas Lewis visade inom två veckor att den statistiska analysen i arbetet var totalt felaktig och därigenom också slutsatserna. Efter det försökte man krampaktigt rädda publikationen, men för en månad sedan meddelade tidskriften att den återtogs. Den finns inte heller längre kvar i Resplandys officiella meritförteckning.

Sagan fortsätter. I januari 2019 publicerade forskaren Lijing Cheng med tre kolleger en publikation benämnd "How fast are the oceans warming?" (Hur snabbt värms oceanerna?) i tidskriften Science; liksom Nature en gång en av världens mest aktade. De baserar sina påståenden om oceanernas ökade värmeinnehåll på Resplandys arbete. Ingenstans nämns att detta redan hade konstaterats vara principiellt felaktigt. IPCC använder sedan Chengs felaktiga slutsatser som bas för kapitlen 4 och 5 i sin rapport, som Cheng också var aktivt med om att utforma. Såsom baserade på ett odugligt arbete är då slutsatserna i rapporten om oceanernas ökade värmeinnehåll också felaktiga. Detta kastar en skugga över hela rapportens trovärdighet. Påståendena om en katastrofal uppvärmning fick stor publicitet när IPCC:s rapport kom ut, men eventuella rättelser har inte synts.

Hur kan ett dylikt misstag ske? Vedertagna kvalitetskontrollerade analysmetoder har ersatts av klumpiga amatörkonstruktioner som ger felaktiga resultat. Den varmt hyllade förhandsgranskningen av ursprungsarbetet och det vidare urvalet av arbeten för IPCC:s rapport har helt missat målet. Författarna till IPCC:s rapport har känt till att beräkningarna bakom den är felaktiga, och ändå har de använt den. Rapportens katastrofscenarier används som bas för föreslagna klimatåtgärder. Borde man kanske planera om dessa, om basen för dem är så här svag?

Här hemma anser vi oss inte ha råd att ge värnlösa äldre människor ett människovärdigt liv, men nog att sätta miljarder på huvudlösa klimatåtgärder vars verkliga inverkan kan ifrågasättas.