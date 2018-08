Veckans låttips: Robyn är tillbaka

Efter åtta år är den svenska artisten Robyn tillbaka med den explosiva singeln Missing U. Syntpop och kontrastrik musik är också den gemensamma nämnaren för isländska Vök och finska Jaakko Eino Kalevis nysläppta låtar.

En inledande syntslinga, ett beat som dånar kraftigt i bakgrunden och Robyn som sjunger "I've turned my sorrow into glass" ("jag har gjort min sorg till glas" på svenska). Efter åtta år är den svenska popartisten äntligen tillbaka och det med besked. Singeln Missing U visar varför Robyn blivit synonym med tårfyllda kvällar på dansgolvet. Liksom Dancing on my own och Call your girlfriend handlar Missing U om en relation, och i det här fallet en relation som avslutats.

Robyn har en otrolig förmåga att skriva relaterbara texter som berör och som hon sedan packar in i glittriga popformat. Med klatschiga melodier och textrader om hur någons doft långsamt försvinner från en kudde eller hur hon försöker pussla ihop sina minnen utan att lyckas lindrar Missing U abstinensen tills kommande albumet släpps. Robyn påpekar därmed återigen att ledsamma delar av livet inte behöver innebära totalt mörker.

Den isländska triphop-/poptrion Vök imponerade på mig i fjol när de släppte debutalbumet Figure. Gruppen gör elektronisk och drömskt pop och musiken går mellan att vara avskalad till väldigt rik och komplex. När de nu släppt singeln Autopilot, den första sedan Figure, fortsätter de också på samma spår som tidigare.

Autopilot handlar om beroende och att vara hög på livet. Enligt sångaren Margrét Rán Magnúsdóttir är det också en väldigt personlig låt. Trots att texten inte är särskilt uppmuntrande framstår låten som positiv. Ljudbilden och sången känns tydligare och poppigare nu jämfört med på debutalbumet. Låten innehåller också flera nya ingredienser som gör Vök till en av de mest intressanta grupperna Island har att erbjuda i dag.

Den finska producenten och multiinstrumentalisten Jaakko Eino Kalevi blandar friskt mellan genrer som syntpop, folk, funk och psykedelisk rock. Den nya singeln Emotions in Motion är inget undantag, men här har Kalevi också inkluderat inslag av jazz för att pryda den vanliga syntmusiken.

Den nya låten är från det kommande albumet Out of Touch. Kalevi har sagt att många pratar om begreppet "out of touch", det vill säga att vara onåbar, som något negativt, men han ser det i stället som ett ideal. Den attityden smittar också av sig på Emotions in Motion. Med Kalevis låga och anspråkslösa röst känns han på ett sätt onåbar i låten, samtidigt som helheten är väldigt inbjudande.