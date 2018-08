Veckans låttips: Kärlek större än tidszoner

Brittiska Benjamin Francis Leftwich har gjort en låt om en långdistansrelation som är värd alla resesträckor medan Blood orange sjunger om egenvärde.

Med enkelt och avklätt pianospel inleder brittiska artisten Benjamin Francis Leftwich sin nya singel 4AM in London. Det är framför allt en behaglig låt att lyssna på – lugn, harmonisk och långsamt växande. Leftwich sjunger först enbart till pianospelet för att sedan lägga till synt och trummor.

Låten handlar om ett långdistansförhållande som enligt artisten är värt alla resesträckor och problem med tidszoner. Det kanske är därför den är så effektfull också: musiken inger verkligen känslan av att Leftwich sitter i London mitt i natten och skriver en hyllningslåt till någon som han saknar på andra sidan jordklotet.

Devonté Hynes, mera känd som Blood orange, släppte i slutet av förra veckan singeln Jewelry från sitt kommande album. Den amerikanska multitalangen gör modern soulpop och experimenterar ofta med ljudbilder, gästartister och teman. Jewelry handlar om egenvärde och har ett suveränt intro där Janet Mock ifrågasätter varför man inte skulle vilja ta plats och lyfta fram sig själv. Låten är i övrigt härligt odramatisk med meditativa verser och refränger samt blåsinstrument och trummor som inger dynamik.

Amerikanska popartisten Fleuries låtar har figurerat i flera kända tv-serier under de senaste åren. Därför är det inte så konstigt att nya singeln Out of the Blue låter som filmmusik. Det är en vacker ballad med väldigt få ingredienser förutom Fleuries röst och pianospel. Den poppiga men också aningen jazziga låten ändrar dessutom form och ton mot slutet för att nästan framstå som en annan sång.