Veckans låttips: Friska popfläkten Storme

Popduon Stormes nya singel låter som en unik kombination av Kate Bush, Chvrches och Björk.

Storme, det vill säga Amanda Liedberg (sång) och Gabriele Mazza (produktion), är en svensk-italiensk duo som endast har släppt tre singlar hittills. Nya låten Starlight visar ändå att det här kan vara en elektropopgrupp att räkna med.

Storme har sagt att deras influenser är Kate Bush, Chvrches och Björk. Deras musik låter också som en blandning av dessa artister, men den känns ändå inte kopierad. Liedbergs säregna röst, växlingen mellan lugna partier och explosiva refränger och de små detaljerna i produktionen gör Starlight till en frisk fläkt på popmusikscenen.

Jag har fascinerats av underbarnet Billie Eilish sedan hon släppte sin första EP förra sommaren. Den 16-åriga amerikanska popartisten gör musik tillsammans med sin två år äldre bror. När hon nu publicerat singeln You should see me in a crown växer bara mitt intresse.

Låten är mindre jazzig och mer elektronisk än tidigare. Eilish håller sig till ett lågt röstregister med många textupprepningar, på ett sätt som för tankarna till Lorde eller Taylor Swift anno 2017. Trots att låten är minimalistisk är helheten otroligt snygg och närapå hypnotiserande.

För mer än tio år sedan var indierockgruppen Death Cab for Cutie en av mina mest spelade. När de nu släppt nya singeln I Dreamt We Spoke Again känner jag därför främst en lättnad – det är nämligen en låt som lever upp till mina förväntningar.

Death Cab for Cutie kommer släppa ett nytt album i höst. Nya låten visar inte på någon stor musikalisk utveckling, men det behövs inte heller. Låten har Ben Gibbards lite skakiga och ekande röst, snygga elgitarrpartier och en ljudbild som för mig tillbaka till den kaliforniska kusten.