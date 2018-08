Veckans låttips: Adrianne Lenker visar empati och styrka

Veckans låtskörd inkluderar en vaggvisa av Adrianne Lenker, en låt om att inte kunna sova av unga norska Girl in red och en danshit av Rebecca & Fiona.

Adrianne Lenker, mera känd som sångare i amerikanska indierockbandet Big Thief, har släppt första singeln från sitt kommande soloalbum. Cradle är en relativt spartansk låt med akustisk gitarr och Lenkers lågmälda röst som huvudingredienser.

Med musikalisk finkänslighet och ett empatiskt uttryck sjunger Lenker "Cradle more" ("vagga mer") i låten. Hon lyckas således i både text och musik fånga in en känsla av skörhet och påpeka det grundläggande behovet av närhet som vi människor har. Låten är vacker i sin enkelhet och ger samtidigt en känsla av att Lenker själv sitter på en otrolig styrka.

"Jag är Marie, jag är 19 år gammal och från Norge. Jag skriver, spelar in och producerar allt i mitt rum". Så beskriver artisten Marie "Girl in red" Ulven sig själv på Spotify. Ulven har släppt ett flertal singlar i år och är nu aktuell med 4 am. Trots att det finns lite information om henne på nätet tycks många ha hittat hennes musik: flera av hennes singlar har spelats över en miljon gånger på Spotify.

4 am handlar om att inte kunna sova och till ett snabbt tempo sjunger Ulven att hon tänker för mycket igen. Det är enkelt men snyggt producerad musik där Ulven låter trött, ambivalent och aningen desperat på samma gång. Om Ulven gör musik som detta i sitt sovrum blir det spännande att se vad annat hon kan trolla fram när hon får flera redskap till sitt förfogande.

Sommaren börjar lida mot sitt slut och det märks eftersom andelen EDM-låtar minskat bland låtsläppen. Kanske är det därför jag nu kan uppskatta en renodlad danspoplåt som Rebecca & Fionas nya singel Different.

Different är en klatschig poplåt som lätt fastnar på hjärnan. Den svenska popduon har också fått förstärkning i form av jamaikanska reggae-artisten Marcy Chin som rappar en av verserna på låten och står för fräscha kontraster till popsången.

Cher fick mersmak när hon medverkade i nya Mamma Mia-filmen och har därför bestämt sig för att släppa ett album med Abba-covers. Första singeln från albumet är klassikern Gimme Gimme Gimme och är ett måste för alla som gillar en autotunad Cher à la Believe.