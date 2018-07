Veckans bästa låtar: Sakarias lånar från Twin Peaks-soundtracket

Sommaren är de stora popdängornas årstid. Det kanske är därför svenska popartisten Sakarias nya anspråkslösa låt Grand Canyon sticker ut som en skön motpol.

Grand Canyon – Sakarias, Rebecca & Fiona

När låten Grand Canyon inleds låter det som om svenska autotunemästaren Sakarias lånat en av de karaktäristiska melodierna från tv-serien Twin Peaks soundtrack. Det är svårt att säga om detta är medvetet, men det skapar en intressant början på en intressant låt.

I låten samarbetar Sakarias med popduon Rebecca & Fiona, som egentligen bara sjunger med i refrängen. Med ett bra grundbeat, elgitarrinslag och Rebecca och Fionas kristallklara sång blir det en låt som aldrig riktigt tar fart, men som tack vare sin anspråkslöshet är motsatsen till tråkig.

Don't Matter To Me – Drake, Michael Jackson

I slutet av förra veckan släppte kanadensiska rapartisten Drake sitt gedigna album Scorpion som består av över tjugo låtar. Drake har samarbetat med flera artister på albumet, bland annat Jay-Z och Ty Dolla Sign. Men den mest intressanta duetten är ändå låten Don't Matter To Me som Drake gör tillsammans med Michael Jackson.

Låten är enligt uppgift en av Jacksons tidigare aldrig släppta låtar som Drake fått tillgång till. Det mest imponerande är ändå att Drake får låten att fungera så bra som han gör. Hans rap i verserna fungerar perfekt med Michael Jacksons karaktäristiska röst i refrängerna.

She – The Blaze

Franska producent- och regissörduon The Blaze slog igenom år 2016 med låten Virile. De två kusinerna började göra musik tillsammans av en slump, och sedan dess har de bland annat haft framgång med en EP. The Blaze är nu aktuella med nya singeln She, där de kör på samma atmosfäriska och melodiska elektroniska pop som tidigare.

Låten har en simpel uppbyggnad: duon upprepar egentligen samma textrader om och om igen. Men med små justeringar i styrka och intensitet får duon ändå låten att växa.

Dö ung – JËLLY

Svenska hiphopartisten Julia "Jëlly" Nellys nya singel Dö ung handlar om att övervinna livets alla prövningar och problem. Med sitt unika sound där hon blandar sång och rap, samt en gripande låttext, demonstrerar Jëlly att hon är en svensk artist att räkna med.

Övriga tips

The Anteroom – How To Dress Well

Sick Feeling – boy pablo