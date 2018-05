Veckans bästa låtar: Menke ger Boyes dikter nytt liv

Svenska Menke gör en genialisk kombination av Karin Boyes poesi och nya originella melodier. Hon, Lyves och Kastrup har gjort några av veckans bästa låtar.

"Filmisk, nordisk och lite drömsk". Så beskrev Sara Menke sin musik i Radar Collective när hon släppte sin första singel Moln i höstas. Menke tonsätter Karin Boyes dikter och har själv sagt att det blev så av en tillfällighet. Hon började läsa en diktsamling av Boye och blev helt enkelt fäst vid poesin.

Det är vågat att ta sig an en av Sveriges mest älskade poeter och tonsätta hela åtta av hennes dikter på sin första EP. Men Menke gör allt rätt. Med en vacker röst som sticker ut och en otrolig musikalitet skapar hon en folkpop som känns fräsch och berör. Låten Tillägnan växer från att ha ett enkelt akustiskt komp till att inkludera band och stråkorkester. Samtidigt får Boyes ord stå i centrum, med Menke som vårdar varje stavelse och känsla i dem.

Brittiska artisten Lyves blandar genrer som soul, hiphop och elektronisk musik. Efter att ha släppt en EP och turnerat med Coldplay har hon nu ett nytt ambitiöst projekt på gång: hon ska under de kommande månaderna släppa åtta låtar och medföljande musikvideor.

Singeln Still inleder projektet och det är i synnerhet Lyves ohämmade sätt att sjunga och framföra sina texter som imponerar. Hon vågar ta risker i sången, bryta ut ur klassiska låtmönster och framför allt lägga till flera känsloregister. Resultatet är medryckande och imponerande.

Malmöbaserade duon Kastrup bildades år 2014 och släppte nyligen sin första EP In Search of Us. Även om gruppens arenapop inte är musik som jag vanligtvis lyssnar på är det något effektfullt i arrangemangen de gör, inte minst i låten Joanna. Duon är inte rädd för att släppa på tyglarna och göra den sortens kraftfulla pop som spelas på stora scener och festivaler. I dagens alternativa musikvärld är det i sig något djärvt och häftigt.

