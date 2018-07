Veckans bästa låtar: Lykke Lis bror gör tropisk emo

Zacharias Zachrisson är inte lika känd som sin syster Lykke Li, men imponerar med nya låten "True Romance".

Tropisk emo. Så kallar svenska artisten Zacharias "Vacation Forever" Zachrisson sin musikstil. Det är på många sätt ett passande begrepp för musiken. Låten True Romance från nya EP:n är syntdominerad och i bakgrunden hörs stundvis fåglar och ljud från en strand. Det känns lite som om man satt på en terrass vid Medelhavet.

Om ljudbilden står för det tropiska utgör sången det som är emo. Zachrisson, som är bror till artisten Lykke Li, har haft ett tufft år. Hans mamma gick bort förra sommaren och han hoppade själv av bandet Tussilago på grund av scenskräck. Det kanske är därför det fungerar när han upprepade gånger sjunger "I need to find my own way". Jag tror honom helt enkelt.

Det är lätt att känna igen sångaren Justin Vernons röst i låten Gratitude. Den sköra falsetten är typisk för Vernons band Bon Iver, men några andra spår av Bon Iver finns inte i låten. Gratitude är nämligen släppt av Big Red Machine – ett musiksamarbete mellan Vernon och Aaron Dessner från The National.

Big Red Machine släppte i slutet av förra veckan fyra låtar på alla stora musikplattformer. Tidigare fanns musiken enbart på deras egen strömningssida PEOPLE, som bjuder in andra att följa skapandeprocessen och även att samarbeta.

De släppta låtarna, i synnerhet Gratitude, genererar definitivt intresse för Big Red Machines kommande debutalbum. Jag kan inte påstå att det är mera munter eller markant annorlunda musik än Bon Iver och The National vanligen gör, men det är roligt att både Vernon och Dessner får visa vad de kan i ett nytt sammanhang.

Australiensiska artisten och låtskrivaren Tash Sultana inledde sin musikkarriär som tonåring genom att spela på gatorna i Melbourne. Samtidigt laddade hon upp sin musik på nätet och det var den vägen hon år 2016 började få uppmärksamhet.

Den i dag 23-åriga multiinstrumentalisten kan spela tjugo instrument, bland annat gitarr, bas, saxofon och trummor. I nya singeln Harvest Love är det dock rösten som imponerar. Sultana går från försiktigt viskande till falsettsång, från raspigt skriksjungande till smakfullt wailande i låten. Samtidigt varierar hon tempo och intensitet. Det är en gripande låt och ett igenomtänkt smakprov från Sultanas debutalbum som släpps i augusti.

"Jag försummar mycket, bara för att det är gratis" sjunger svenska artisten och producenten Ayla på nya singeln För oss. Det är en låt som påminner om att det viktigaste i livet är att inte ta något för givet, men även om hur insikterna ibland kommer för sent.

Låten är gjord tillsammans med rapartisten Broder John. Med ett släpigt beat och en innovativ ljudbild är För oss en alternativ urbanlåt som igen visar bredden på hiphopmusiken i Sverige.