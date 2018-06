Veckans bästa låtar: Ghosting och odelad sorg

Florence + The Machine sjunger om att inte få svar på sina SMS medan svenska Many Voices Speak imponerar med ny drömsk pop.

Det är få artister som kan göra en maffig och musikaliskt briljant låt som handlar om att en person inte svarar på ens textmeddelanden. Men Florence Welsh är ingen vanlig artist och i slutet av förra veckan släppte hon singeln Big God som just handlar om fenomenet "ghosting".

Ghosting är en term som oftast används i samband med dejtning när någon man dejtar plötsligt slutar visa intresse. Welsh har sagt att hon gillar termen, men inte känslan. I låten sjunger hon därför om hur hon behöver en stor gud för att fylla tomrummet som känslan av att bli ghostad lämnar i henne. Welsh imponerar som vanligt med sin röstförmåga, sin låtproduktion och sin självdistans. Med denna låt stiger också förväntningarna på nya albumet High as Hope som släpps på fredag.

Långsamt växande, lagom melankolisk och lite drömmig. Så skulle jag beskriva svenska artisten Matilda "Many Voices Speak" Mårds låt I Saw You. Låten är andra singeln Mård släpper från kommande debutalbumet och handlar enligt henne själv om odelad sorg och hur det påverkar självbilden.

Låten börjar avklätt med Mårds röst i centrum, men får sedan fart med fler instrument och inslag av alt-rock. Mårds klara men stundvis släpande röst inger dynamik och stärker känslan av utanförskap som hon också vill förmedla med texten.

Australiensiska sångaren, låtskrivaren och producenten Danny "The Kite String Tangle" Harley har släppt en låt som är perfekt för alla som uppskattar sommarplågor men inte älskar dem. Give It Time har ett bra beat, innerlig sång och en upplyftande melodi, men låter ändå inte som alla andra EDM-låtar som släpps på sommaren.

