Vasabo förverkligar sin dröm om franskt B&B

En del drömmer om att göra något nytt, andra gör det. Kan vem som helst byta liv och få det att fungera? Utan att vara mångmiljonär eller ens kanske kunna språket i landet man flyttar till? Lena Holmlund har bestämt sig för att bryta upp. Hon lämnar ett tryggt liv i Vasa för att förverkliga en nästan livslång dröm om ett eget bed & breakfast.

– Jag har lovat att ta hand om min 102 år gamla moster så länge hon lever. Den dagen hon inte finns säljer jag huset och flyttar till Frankrike. Det är en dröm jag haft sedan jag var ung och nu fyller jag 57.

Lena Holmlund från Vasa sitter på trappan till pensionatet Le Flamant Rouge i den lilla franska byn Peyriac de Mer. Här har hon hjälpt till under några veckor för att smaka på det liv som hon så hett eftertraktar.

Holmlund har jobbat med kommunikation inom industrin i hela sitt yrkesliv, bland annat på Wärtsilä och där bland annat gjort personaltidningen som kom ut på sex olika språk.

Nu är hon redo för något annat:

Hon tänker dra i gång ett eget bed & breakfast, eller Chambre d'hôtes som det heter i Frankrike.

– När jag studerade i Schweiz passade jag på att åka runt i södra Europa och föll då för det här landet. Italien är också underbart men när man blivit lite äldre så börjar man tänka på sådant som sjukvård och då känns Frankrike bättre, menar hon.

Just Languedoc tycker Holmlund om för att det inte är så exploaterat.

– Det genuina finns kvar, men också folktomma stränder. Här är ingen trängsel. Dessutom är priserna på hus här ännu ganska låga. Det är förstås viktigt att hitta ett ställe där det är liv hela året om. Många byar är helt döda på vintern, och det vill man ju inte ...

– Livskvaliteten! Jag lär inte bli rik men jag vill njuta av livet, möta nya människor och få dem att koppla av. Alla värden i livet är inte materiella.

Holmlund ser att fransmännen själva njuter av nuet och tar sig tid med varandra:

– Det är en dimension som vi i Norden verkar ha tappat och måste åka utomlands för att få uppleva. Hemma är det mycket tävlan och snack om prylar.

– Pressen i arbetslivet i dag är väldigt hård. Trots alla vackra ord och visioner om att personalen är företagens främsta resurs, så ser verkligheten många gånger annorlunda ut. Men även arbetslöshet kan förstås vara ett skäl till att ändra sitt liv, för då blir man tvungen att omvärdera allt och har kanske inte något att förlora utan kan satsa allt på att förverkliga sina drömmar, funderar Holmlund

– Många förändrar sina liv förstås av pur nyfikenhet, säger hon och fortsätter:

– I dag har vi faktiskt möjligheten att göra olika saker under våra liv på ett helt annat sätt än förr och får chans att se på saker och ting med nya ögon. Något som kanske borde utnyttjas bättre av både samhället och individen?

– Min dotter bor i Sverige och blev just klar med sina studier, mina föräldrar finns inte mer och när min moster gått bort har jag inget kvar i Vasa. Det har varit underbara tjugo år men nu sätter jag punkt för det kapitlet!

Det ställe som Holmlund ser framför sig är lite "shabby chic" och ombonat med plats för kurser i yoga, skrivande, målande och matlagning. Just yogan har hon en särskild relation till:

– Jag var själv utbränd för några år sedan och fick under en kurs i medicinsk yoga lära mig att andas rätt för att kunna hantera den ibland djupa stressen. Drömmen om att starta eget har faktiskt hållit mig uppe när det varit jobbigt, och jag hoppas kunna locka gäster i blandade åldrar som behöver andrum i sina liv.

Under veckorna på Le Flamant Rouge har hon givetvis insett att det ligger mycket jobb bakom att driva eget, men inte mer än hon trott:

– Det är klart att det är mycket jobb med eget, men att driva ett B&B är också en livsstil. I mitt tidigare jobb blev det tio-tolv timmar varje dag, och då jobbade jag dessutom för någon annan och endast för pengar, skrattar hon. Här hjälper jag till från sju, halv åtta till tolv och kan sedan cykla en runda eller ta ett bad. När jag är tillbaka är det rumsstädning och lite att fixa men sedan kan jag vara ledig.

Ingen av Holmlunds vänner har avrått henne från att starta eget utomlands men däremot finns det en del olyckskorpar som kraxar att "det där kommer aldrig att gå".

– Jag tror att det handlar om att de själva inte vågar drömma, och då blir det kanske lite besvärligt om någon annan skulle lyckas med att förverkliga sina drömmar?

En som verkligen tror på idén är den tjugofyraåriga dottern.

– Mamma, go for it! Jag blir besviken på dig om du inte följer dina drömmar, säger hon. Så det kan ju hända att hon kommer ner och hjälper till, för hon har läst både ekonomi, turism och franska, berättar Lena och ler.

Vad Lena Holmlunds eget B&B ska heta har hon inte bestämt:

– Det får platsen och stället i sig avgöra men jag vill ha en gård på landsbygden med stor trädgård där jag kan odla mina egna grönsaker. Och förstås ha citronträd!

– En pool finns också med i planerna, om inte för gästernas skull så för min egen, berättar hon med ett leende.

– Djur är också välkomna! Jag vill minst ha katter, hundar och höns. Och förstås en tupp så att inte hönorna bråkar!

Det hon tror att kommer att bli svårast med flytten är att sälja huset i Vasa:

– Ja, att ta adjö av det som jag och min dotter gjort till vårt hem blir svårt. Jag har bott i Schweiz, USA och Sverige men kom tillbaka till Vasa för att min dotter skulle få gå i skola i Finland och komma nära mormor och morfar och sina rötter.

Något hon också kommer att sakna är skärgården, traditionerna och sitt modersmål. Och förstås vännerna.

– Men jag kommer troligen att träffa dem oftare när jag flyttat. Så har det varit tidigare när jag bott utomlands.

– Jag tror faktiskt inte det. Fast livet har lärt mig att man aldrig ska säga aldrig.