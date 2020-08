Vasabladet: Ytterligare en smittad på pub i Vasa

Flera personer har smittats av coronaviruset på The Old Irish pub i Vasa. På fredagskvällen uppdagades ytterligare ett fall, skriver Vasabladet.

Det blir det åttonde fallet som kan spåras till puben. Under hela veckan har nio fall av coronasmitta rapporterats i Vasa. Alla utom ett av fallen kan alltså kopplas till krogen.

De personer som har fått coronasmittan bekräftad tidigare i veckan har blivit smittade natten mellan den 8 och 9 augusti. Men personen som på fredagen bekräftades ha blivit smittad av coronaviruset, hade besökt The Old Irish pub under helgen 14-16 augusti, skriver Vasabladet.

Regionförvaltningsverket beordrade på onsdagen att The Old Irish Pub måste stänga med omedelbar verkan och vara stängd fram till den 25 augusti. I och med det senaste coronafallet förlängs personalens karantän med en vecka, skriver Vasabladet.