Vasa sjukvårdsdistrikt tillbaka i accelerationsfasen

Under tisdagen övergick flera av landets 21 sjukvårdsdistrikt till allt allvarligare coronafaser. Vasa sjukvårdsdistrikt var ett av dem.

I flera månader har Vasa sjukvårdsdistrikt befunnit sig på epidemins basnivå, men nu övergår distriktet åter till epidemins näst svåraste fas, accelerationsfasen. Det konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp under sitt möte på tisdagen.

Coronaläget indelas i tre faser i Finland där den lindrigaste är basnivån, efterföljd av accelerationsfasen. Den allvarligaste fasen är fasen för samhällsspridning.

Olika kriterier för accelerationsfasen är bland annat att incidensen i området är under 25 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, att det förekommer massexponeringar och att över en procent av coronavirustesten är positiva.

För att ett område ska befinna sig i fasen för samhällsspridning krävs bland annat att över två procent av coronavirustesten är positiva, att antalet coronapatienter på sjukhusen förutspås öka och att incidensen är mellan 25 och 50 under två efterföljande veckor.

För tillfället är incidensen i Vasa enligt sjukvårdsdistriktet 41.

Även flera andra sjukvårdsdistrikt övergick till allt allvarligare coronafaser under tisdagen.

Såväl Egentliga Finlands som Birkalands sjukvårdsdistrikt övergick till den svåraste coronafasen, fasen för samhälsspridning. Också huvudstadsregionen befinner sig efter i tisdags i fasen för samhällsspridning, medan övriga Nyland är kvar i accelerationsfasen. Södra Karelens sjukvårdsdistrikt övergick under tisdagen till accelerationsfasen.