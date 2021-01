Vasa är tillbaka i spridningsfasen – nytt smittkluster med muterad virusvariant

På torsdag kväll konstaterades ett fall av muterat coronavirus i Pörtom, Närpes. Nu har 8 personer till smittats, av dem finns 4 i Vasa, säger stadens smittskyddsläkare.

Österbottens coronasamordningsgrupp meddelade på fredagen att Vasa sjukvårdsdistrikt är tillbaka i spridningsfasen.

Coronagruppen hade ett extra insatt möte på fredag förmiddag efter att situationen i sjukvårddistriktet försämrats under den senaste veckan.

Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är just nu 98 i Vasa och 71 i sjukvårdsdistriktet.

Coronagruppen kommer också med en ny rekommendation om att all hobbyverksamhet för vuxna bör ställas in från och med i dag fram till den sista februari. Rekommendationen gäller all verksamhet i grupp för personer över 20 år som ordnas i kommunala utrymmen.

– Det är inte bindande, men vi hoppas att alla, även privata aktörer, följer rekommendationen, säger Heikki Kaukoranta, Vasa stads ledande överläkare och smittskyddsläkare.

Hobbyverksamheten för barn och unga berörs inte av den nya rekommendationen.

Den starka rekommendationen om att fler än tio personer inte ska samlas gäller fortfarande i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Under det senaste dygnet har 15 nya fall bekräftats, meddelar Vasa sjukvårdsdistrikt. 5 av fallen finns i Vasa, varav 3 har bekräftats vid äldreboendet Kaarlentupa. Personerna vårdas på boendet.

– Det är oroväckande och tråkigt att vi har fall på äldreboende, säger Kaukoranta.

Kaukoranta säger att de nya fallen till all lycka främst hör till kända smittkedjor.

– Men tråkigt nog finns det många vitt spridda kedjor som är aktiva. Det kommer fler fall hela tiden, vilket leder till mycket arbete för smittspårningen.

Sammanlagt 650 personer i Vasa är i karantän. Under de kommande veckorna hoppas Kaukoranta att folk bland annat ska uppdatera sig om hur man använder munskydd korrekt.

– Läget är oroväckande, för vi borde också kunna garantera social- och hälsovårdsservice för vår befolkning och fortsätta med vaccineringarna. Det är mycket osannolikt att vi kan upprätthålla alla funktioner, vi måste skära ner på något.

Under den gångna veckan har ett coronafall konstaterats på Variskan koulu och två på Keskuskoulu i Vasa. Även två personer i personalen på Vasa centralsjukhus har konstaterats ha corona.

Ett av fredagens nya fall i Vasa är av en muterad virusvariant, uppger Kaukoranta. Han säger att personen testades vid gränsen.

På torsdag kväll konstaterades ett fall av muterat coronavirus i Pörtom, Närpes. Nu har det konstaterats att 8 personer till har smittats i den smittkedjan, av dem finns 4 i Vasa, säger Kaukoranta. Fallen är den typ av muterat virus som konstaterats i Storbritannien.

Sjukvårdsdistriktet kommer att börja med coronatester vid Vasa hamn nästa veckas onsdag. Man gjorde en offertförfrågan till privata aktörer som kunde göra testerna, men fick inga bud.

Kaukoranta tror att inga privata aktörer var intresserade eftersom de inte har tillräckligt med resurser för att ta prov av några enstaka resenärer.

Kaukoranta säger att sjukvårdsdistriktet har ett jättebra arrangemang planerat och att de nog ska klara av testningen i hamnen.

Kostnaderna för testningen betalas av staten.

Hittills har 3 020 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt vaccinerats mot covid-19, enligt vaccinationskartan som Institutet för hälsa och välfärd dagligen upprätthåller.

Som bäst vaccineras boende och personal på serviceboenden. Majoriteten av dem väntas vara vaccinerade den här veckan.

Nästa vecka börjar man vaccinera nästa riskgrupp, personer över 70 år. Drygt 28 000 personer hör till den här målgruppen.

– Vaccineringen kommer att ta flera veckor eftersom det är en stor grupp, säger Peter Nieminen, chefsöverläkare vid Vasa centralsjukhus.

Hälso- och sjukvårdspersonalen i sjukvårdsdistriktet som jobbar med coronapatienter har redan fått sina första vaccindoser. Nieminen säger att de just nu får sina andra doser.

Vasa sjukvårdsdistrikt ligger lite efter med vaccineringarna jämfört med andra sjukvårdsdistrikt. Det beror på att tillgången till vaccin är sämre än vad man hade väntat sig, säger Nieminen.

– Mängderna är små och därför går det långsamt framåt.

På grund av den osäkra tillgången kan Nieminen inte uppskatta när större massvaccineringar kan inledas.

– Jag vågar inte alls gissa. Det beror på hur vi får vacciner. Jag hoppas att det blir under våren. Det var vad som lovades, men nu ser det lite sämre ut.