Värt att veta om Ryder Cup

Vad är det som gör Phil Mickelson historisk? Och vem var egentligen den där Ryder?Här berättas det och annat som är värt att veta inför årets stora golfdrabbning mellan Europa och USA.

När?

Fredag–söndag.

Var?

Le Golf National i Saint-Quentin en Yvelines, någon mil sydväst om Paris. Det är första gången som tävlingen spelas i Frankrike.

Hur?

Både fredag och lördag spelas parspel i form av fyra bästbollmatcher på förmiddagen, följt av fyra foursomematcher på eftermiddagen. På söndag avslutas tävlingen med tolv singelmatcher.

Spelformerna:

I bästboll spelar alla på varsin boll, men varje par räknar bara sitt bästa resultat på varje hål. I foursome slår spelarna varannat slag.

Senaste mötet:

Efter tre raka förluster vann USA för två år sedan, för första gången sedan 2008. 17–11 blev segersiffrorna på Hazeltine i Minnesota.

Banan:

Le Golf National har i flera år stått värd för Europatourtävlingen Open de France, som Alex Norén vann i somras. Banan är tuff och spektakulär med många vattenhinder, inte minst på de arenaliknande sluthålen där de flesta matcherna lär avgöras. Europa har också medvetet sett till att göra ruffarna tjocka, så att sneda utslag ska straffas hårt.

Publiken:

Många har velat ha biljetter och drygt 50 000 lyckliga åskådare per dag får följa tävlingen på plats. Totalt väntas drygt 270 000 åskådare under hela veckan. Enligt The Telegraph är säkerhetspådraget kring tävlingen det största sedan 2002.

Spelarna:

Europas lag består av Justin Rose, Tommy Fleetwood, Paul Casey, Tyrrell Hatton, Ian Poulter (alla England), Alex Norén, Henrik Stenson (båda Sverige), Jon Rahm, Sergio García (båda Spanien), Rory McIlroy (Nordirland), Francesco Molinari (Italien) och Thorbjørn Olesen (Danmark). USA representeras av Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Rickie Fowler, Jordan Spieth, Tiger Woods, Bubba Watson, Patrick Reed, Webb Simpson, Tony Finau och Phil Mickelson.

Kaptenerna:

Thomas Bjørn och Jim Furyk var båda med som spelare så sent som för fyra år sedan. Nu debuterar dansken och amerikanen som kaptener.

Om det blir oavgjort:

Skulle Ryder Cup sluta 14–14 – vilket inte har hänt sedan 1989 – så får det regerande mästarlaget behålla bucklan.

Stjärnorna:

De är många. Men störst är förstås Tiger Woods, inte minst efter segern i Atlanta i helgen. Europa kontrar med Justin Rose, som visserligen bara hann vara världsetta i två veckor innan Dustin Johnson var tillbaka på tronen. Detta trots att Rose i samma tävling snuvade just Woods på tio miljoner dollar, genom att knipa totalsegern i Fedex Cup före amerikanen.

Veteranen:

Phil Mickelson blir historisk som den förste att spela tävlingen tolv gånger. Den nu 48-årige kaliforniern debuterade 1995 och har sedan dess aldrig missat Ryder Cup. I år var dock första gången som den vänsterspelande golfartisten inte kvalade in i laget av egen kraft, utan tvingades förlita sig på att bli vald av kaptenen.

Historiken:

Första Ryder Cup spelades mellan USA och Storbritannien 1927. 1973 fick Storbritannien sällskap av Irland i laget och från och med 1979 är det USA och Europa som möts. Tävlingen avgjordes – med avbrott för andra världskriget – vartannat år fram till och med 1999. Matchen som skulle ha spelats 2001 blev sedan uppskjuten ett år, på grund av 11 september-attackerna, och därför avgörs Ryder Cup sedan dess på jämna årtal. Årets match blir den 42:a i ordningen.

Grundaren:

Samuel Ryder (1858–1936) var en engelsk affärsman och golfentusiast. Han grundade Ryder Cup och sponsrade bland annat tävlingen med guldbucklan som lagen spelar om.

Sviten:

På hemmaplan har Europa fem raka segrar och senaste förlusten är daterad till mötet på The Belfry 1993. Trots detta räknas USA:s stjärnspäckade lag som favorit inför årets prestigemöte.