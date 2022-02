Riksdagen Vårstormar varje månad: Här är utmaningarna då Matti Vanhanen återvänder som talman

Matti Vanhanen (C) valdes till riksdagens talman igen, efter att Anu Vehviläinen (C) meddelat att hon stiger undan. Vanhanen var talman också före han plockades in som tillfällig finansminister.