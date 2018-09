Värsta förödelsen någonsin i Florences kölvatten

Orkaner är inte ovanliga i kuststaden New Bern i North Carolina, men aldrig under sin 308-åriga historia har staden varit med om en liknande förstörelse. Minst fem människor har fått sätta livet till på grund av stormen.

De närmaste dagarna förutspås bli de värsta i delstaten när orkanens centrum sakta rör sig över de sydöstra delarna och förorsakar enorma översvämningar på sin väg norrut. I många mindre städer har gatorna förvandlats till strida floder.

Räddningsmanskap fortsatte på lördagen sina ansträngningar att nå allt fler familjer som tvingats fly upp hustaken när vattenmassorna fortsatte att stiga.

I New Bern med knappt 30 000 invånare förvärras läget av att de översvämmade floderna Neuse och Trent flyter samman just här. Samtidigt pressar stormen in vatten längs Pamlicofjorden. På lördagen väntade ännu 140 personer på att bli räddade från sina hustak när vattnet hade nått upp till villornas vindsvåningar.

I närbelägna Wilmington dödades en mamma och hennes lilla barn när ett träd föll över dras hus. Räddningsmanskapet kämpade i timmar för att nå offren som låg begravda under trädet och det hoprasade taket.

I Lenoir County dog två medelålders män. Den ena när han ute i hällregnet försökte koppla ihop två elsladdar, den andra när vinden kastade omkull honom när han såg efter sina jakthundar.

Vindarna var så kraftiga att räddningsarbetarna måste, med risk för sina egna liv, avbryta räddningsoperationer i väntan på att stormen bedarrar en aning.

– Vi har skickat ut meddelanden om att vi sannolikt inte kan bistå de nödställda just nu med annat än råd, uppger Jay Fernandez, som ansvara för allmänhetens säkerhet i North Myrtle Beach, för New York Times.

Florences centrum befann sig på lördagseftermiddagen, finsk tid, 35 km väster om Myrtle Beach och rörde sig med en hastighet av 8 km/h i sydvästlig riktning. Orkanvindarna känns på ett avstånd av 250 kilometer från stormens öga.

Nationella orkancentret (NHC) varnar för att över 1 000 mm regn på många platser kommer att medföra kraftiga översvämningar tiotals kilometer från kusten.

Orkanen försvagas nu ju längre inåt land den drar och centret räknade med att den före kvällen har försvagats till att motsvara en tropisk storm. Ännu på lördagen var byarna uppe i 25 meter per sekund.