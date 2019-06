Varningen: Så hackas mobilen på semestern

Se upp med öppna nätverk och ladda inte din telefon i offentliga USB-uttag. Bedragare kan enkelt ta sig in i din telefon den vägen – och störst är risken för de som ska resa utomlands, varnar mobiloperatören Telenor.

– Att stoppa in sladden i en offentlig USB-kontakt är ungefär som att hitta en tandborste vid vägkanten och stoppa den i munnen. Du har ingen aning om var den varit tidigare.

Citatet kommer från Caleb Barlow, chef vid IBM Security, som uttalar sig i en artikel i affärstidningen Forbes som påtalar riskerna med att använda USB-uttag som brukar finnas på exempelvis flygplatser.

Precis som en brottsling kan läsa av ditt kreditkort om de installerat utrustning i en bankomat kan någon göra samma sak i ett ladduttag för att hacka sig in i telefonen, varnar nu också norska Telenor.

"Om du ansluter din mobiltelefon till en okänd USB-anslutning kan informationen på din telefon hämtas. Dessutom kan skadlig kod placeras på din telefon", skriver Telenor i varningen, enligt norska tekniksajten Dinside.

Ett tips är att i stället ta med sig en "powerbank" – ett extrabatteri till mobilen. Ett annat, om man verkligen vill vara säker, att skaffa en USB-kondom som hindrar data från att överföras till mobilen när den laddas.

Varningen gäller också att logga in på öppna nätverk eftersom du aldrig kan veta vem som är uppkopplad mot det och i värsta fall spionerar på dig.

Det är inte heller svårt för bedragare att ställa in en trådlös router och skapa ett nätverk med samma namn som en seriös operatör, som "Airport Wifi" till exempel. Hackaren kan sedan ta sig in i telefonen till den som loggat in och komma över känsliga koder till exempel, varnar Telenor.