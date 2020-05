Högerextrema aktörer försöker rekrytera unga i Vanda. – Vår uppgift är att skydda ungdomarna, säger Pekka Mäkelä, chef för ungdomsarbete i staden.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen har uttryckt oro över ökande rekryteringsförsök från högerextremt håll under en av sina presskonferenser under coronakrisen.Liknande uppgifter förekommer också i In...