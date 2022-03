Paul Thomas Andersons Licorice pizza om den första kärlekens kringelikrokar är en film förlagd till sjuttiotalets San Fernando Valley. Trots att filmen ställvis trampar vatten är det en finurlig liten sak som man ogärna missar.

Paul Thomas Anderson, inte att förväxla med Wes Anderson, har gett oss filmer som Boogie nights, There will be blood och Phantom thread – alla verk med ett personligt tilltal.Det gäller även för...