Världsomfattande konsert i gång

Billie Eilish, BTS och Elton John – det är bara några av världsstjärnorna som deltar i den stora globala klimatkonserten som pågår under ett dygn.

Evenemanget, som heter Global citizen live, ska öka medvetenheten om klimathotet, jämlik vaccinering och svält. Evenemanget ska också pusha för åtgärder inför G20-mötet nästa månad, samt klimatmötet COP26 i november.

Föreställningen sänds bland annat på FN:s Youtubekanal och först ut var ett förinspelat framträdande av k-popgiganterna BTS i Seoul i Sydkorea, innan det var dags för Elton John att kliva på scenen i Paris.

I Central Park i New York fanns prins Harry och hans fru Meghan Markle.

– Hur du föds bör inte bestämma din förmåga att överleva, sade prinsen till den jublande publiken, enligt AFP.

Senare under natten framträdde bland annat Coldplay, tillsammans med ett annat av dragplåsten – Billie Eilish och hennes bror Finneas O'Connell – som framförde "Fix you" tillsammans. På scenen i New York uppträdde även Jennifer Lopez, Camila Cabello och Shawn Mendes.

Förutom New York och Paris görs framträdanden i Lagos, Rio de Janeiro, Sydney och Bombay.

Ed Sheeran uppträdde på lördagskvällen i Paris tillsammans med Doja Cat och Black Eyed Peas. I London stod Duran Duran och Kylie Minogue för underhållningen.

Sydney står värd vid 14-tiden, finsk tid, med artisten Delta Goodrem. Men till skillnad från många andra håll sker det utan publik utanför Operahuset till följd av stadens nedstängning till följd av pandemin.

Evenemanget ska fokusera på de mest brådskande hoten som drabbar fattiga – klimathotet, utebliven vaccinering och svält.