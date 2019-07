Världsmästerskapet i Fortnite avgjordes i New York - två finländare bland de hundra bästa i soloklassen

I tio veckors tid har 40 miljoner spelare försökt kvala in till finalskedet i världsmästerskapet i Fortnite men endast 100 solospelare och 50 duolag lyckades ta sig hela vägen.

Finalerna i världsmästerskapet i onlinespelet Fortnite spelades 26-28 juli. Under lördagen tävlade 50 lag i duoturneringen och under söndagen tävlade 100 spelare i soloturneringen. Evenemanget ägde rum i Arthur Ashe Stadium.

Fakta om Fortnite Fortnite är ett av världens mest populära onlinespel och det släpptes i juli 2017. Spelet är gratis att ladda ner och har över 250 miljoner spelare världen över. Spelet går ut på att 100 spelare släpps på en ö där de måste hitta vapen, bygga ihop fort och försöka eliminera varandra tills endast en spelare är kvar.

Två spelare som deltog är finländarna Rasmus Mäkiniemi, som går under spelnamnet Karhu och Lassi Kallio, som går under spelnamnet BELAEU. Soloturneringens vinnare blev den sextonåriga amerikanen Kyle Griesdorf, som går under spelnamnet Bugha. I samband med turneringssegern blev Griesdorf dollarmiljonär när han kammade hem tre miljoner dollar.

För finländarnas del slutade BELAEU på 17:e plats, vilket ledde till en prissumma på 110 000 dollar som är cirka 100 000 euro. Karhu slutade på 85:e plats och alla spelare som kvalat sig till finalomgången belönas med 50 000 dollar vilket är ungefär 44 000 euro.

Duoturneringen vanns av 16-årige norrmannen Emil Bergquist Pedersen, som går under spelnamnet Nyhrox och österrikiske lagkamraten Thomas Arnould, som går under spelnamnet Aqua. Duons prissumma blev 3 miljoner dollar som delades på två, båda fick 1,5 miljoner dollar. Inga finländare deltog i duoturneringen.