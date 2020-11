Världsettan en av fyra ledare i tätt Masters

US Masters på Augusta National är vidöppet inför helgens spel. 18 spelare finns inom tre slag i täten av årets sista major.

Mexikanen Abraham Ancer, austaliern Cameron Smith och amerikanerna Justin Thomas och Dustin Johnson är alla nio slag under par efter 36 spelade hål.

Kvartetten är högst upp på en packad leaderboard där det fortfarande finns massor av spelare med chans att vinna den gröna kavajen på söndag kväll.

Bara ett slag bakom ledarna finns till exempel Japans Hideki Matsuyama och Spaniens Jon Rahm, som har tre respektive sex slag kvar på sina andrarundor när spelet återupptas på lördagsmorgonen.

Noterbart: Av de åtta högst placerade spelarna har ingen tidigare vunnit Masters. Världsettan Dustin Johnson är en som har varit riktigt nära – han var tvåa bakom Tiger Woods i fjol, men har än så länge "bara" en majortitel (US Open 2016) på meritlistan.

– Det känns som att jag har spelat lite bättre än min position just nu, men jag är fortfarande nöjd med hur jag svingar klubban, hur jag kontrollerar bollen och allt jag gör. Jag puttar bra, men hoppas bara att jag kan få se lite fler puttar gå i under helgen, säger Johnson som ett tag var i en treslagsledning på –10 tidigt under den andra rundan.

Efter att bland annat ha besökt vattnet på hål 15 föll "DJ" tillbaka lite, men en avslutande birdie räckte för att i alla fall dela ledningen i golfklassikern, som badade i sol under fredagen.

Några tidigare Mastersvinnare har också i allra högsta grad segerchansen kvar. Bland andra Danny Willett (–7), Patrick Reed (–6), Phil Mickelson (–5) och titelförsvararen Tiger Woods (–4).

Bryson DeChambeau, favorit på förhand efter den förkrossande segern i US Open, har däremot spelat svajigt och är ett över par totalt. De långa drivarna går ibland lite väl snett, vilket bland annat ledde till en trippelbogey på hål 3 på fredagen.