Världens tio rikaste fördubblade sina förmögenheter

De tio rikaste personerna i världen äger tillsammans mer än den fattigaste tredjedelen av världens befolkning, skriver organisationen Oxfam som pläderar för en global förmögenhetsskatt.

De globala inkomstklyftorna har vidgats i rekordfart under pandemin, skriver biståndsorganisationen Oxfam i en ny rapport. Detta gäller särskilt de allra rikaste. Sedan mars 2020 har världens tio rikaste personer – som alla är män – fördubblat sina sammanlagda förmögenheter.

För två år sedan ägde de drygt 750 miljarder dollar. Nu är deras sammanlagda tillgångar värda 1,5 biljoner, alltså 1,5 miljon miljoner. Dessa tio äger lika mycket som de fattigaste 3,1 miljarder människorna tillsammans.

Allra rikast är Teslagrundaren Elon Musk, med en beräknad förmögenhet på nästan 300 miljarder dollar.

Siffrorna över de rikaste personerna kommer från affärsmagasinet Forbes lista över världens miljardärer. Forbes rankning bygger på ett omfattande datamaterial bestående av såväl offentlig ägarinformation och rättsliga dokument som intervjuer med berörda och rena uppskattningar.

Utvecklingen har pågått över en längre tidsperiod. Sedan 1995 har den rikaste procenten i världen tjänat 19 gånger så mycket på den globala tillväxten som den fattigare halvan av världens befolkning. Men ökningen sedan 2020 är den snabbaste sedan man började föra bok över deras tillgångar, skriver Oxfam.

Samtidigt har många förlorat inkomst under de senaste två åren. Enligt rapporten uppskattas 160 miljoner fallit under gränsen för fattigdom under pandemin. Med fattigdom menas i rapporten att man lever på mindre än 5,5 dollar om dagen, vilket är Världsbankens definition för fattigdom i länder med högre medelinkomst.

Oxfam tar avstamp i siffrorna för att argumentera för en global förmögenhetsskatt.

"Ojämlikhet i den här skalan, som ökar så här snabbt, styrs inte av slumpen utan beror på aktiva val. Våra ekonomiska strukturer har inte bara gjort oss mer utsatta för pandemin, de gör det också möjligt för de extremt rika och mäktiga att utnyttja krisen för sin egen vinning", säger organisationens generaldirektör Gabriela Bucher.

I rapporten lägger man fram ett tankeexperiment. En engångsskatt på 99 procent av det som de tio rikaste har tjänat under pandemin skulle ge 812 miljarder dollar, vilket räcker för att täcka vaccinanskaffning till alla människor på jorden.

Dessutom skulle det bli pengar över till vård, klimatförändringsanpassning och för att minska könsbaserat våld i 80 länder, enligt Oxfam.

Samtidigt skulle de tio rikaste ha åtta miljarder dollar mer än de hade innan pandemin.

Det är inte en oprövad idé, skriver rapportförfattarna. Efter andra världskriget införde till exempel fransmännen en hundraprocentig skatt på vinster under kriget som överskred det normala, enligt Oxfam. Liknande, höga skattesatser infördes också i andra länder i Europa samt i USA och Japan.

På sikt vill organisationen se hårdare tag mot skatteparadis, årliga förmögenhetsskatter och ökad skatteprogressivitet.

Det finns för tillfället 2 755 miljardärer världen över, enligt Forbes, vilket är en ökning med 660 sedan i fjol. Sju finländare har tagit sig in på listan. Familjen Herlin, framför allt kända för sin koppling till hisstillverkaren Kone, är fyrfaldigt representerade av Antti, Ilkka, Ilona och Heikki Herlin.

De tre andra finländarna på listan är affärsmannen Antti Aarnio-Wihuri, ägare till familjeföretaget Wihuri, Planmeca-grundaren Heikki Kyöstilä och St1-ägaren Mika Anttonen.