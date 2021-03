Världens största målning såld för jättebelopp

The journey of humanity av den brittiske konstnären Sacha Jafri är världens största målning på duk, enligt Guinness rekordbok. Nu har verket sålts.

Verket The journey of humanity gick under klubban för motsvarande drygt 50 miljoner euro vid en auktion i Dubai, skriver The Guardian.

Slutbudet blev dubbelt högre än förväntat och intäkterna ska gå till välgörenhet riktad till barn, enligt arrangörerna.

Målningen är uppdelad i 70 olika sektioner och sträcker ut sig över nästan 1 600 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär fyra basketplaner. Tanken var från början att verket skulle säljas i delar, men under auktionen köptes hela målningen av Andre Abdoune, en fransk kryptovalutahandlare bosatt i Dubai.