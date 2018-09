Världens bästa lyxhotell

Efter 18 månaders renovering återöppnades i november förra året lyxhotellet Adare Manor, strax utanför den skotska staden Limerick.

Nu har det belönats med utmärkelsen Best of the Best Awards av reseföretaget Virtuoso, som anordnar lyxresor över hela världen. På Adare Manor kan man bland annat ägna sig åt golf och jakt. Hotellet drivs av 350 anställda, varav 50 kockar. En natt kostar från 325 pund (cirka 380 euro), men vill man slå på stort är en natt i Lady Caroline Dunrave-sviten för 2 750 pund (cirka 3 200 euro) ett alternativ.