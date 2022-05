Succén för satsningen Nordic Talks visar på en global efterfrågan efter inspiration från Norden för att uppnå en hållbar framtid. Det är ett bevis på att vi i Norden har ett starkt narrativ som vi med fördel kan utveckla vidare.

Hittills har Nordic Talks varit värd för över 100 olika arrangemang, som tillsammans har introducerat mer än 300 talare i samarbete med 269 partner i 44 olika länder. Satsningen har även resulterat i 32 podcastavsnitt, producerade i Norden till en global publik. Nordic Talks är en serie med evenemang och podcaster som spelas in över hela världen. Under slagorden Act to inspire – Inspire to act har vi visionen att genom samtal mellan nordiska och globala aktörer inspirera omvärlden till att agera för en bättre och mer hållbar framtid.

"Nordic Talks" lanserades samtidigt som covid-19 spred sig över världen, och med kriget i Ukraina står vi nu mitt i en ny internationell kris. Både pandemin och den nya säkerhetspolitiska situationen visar på vikten av globalt samarbete för att lösa världens problem. Det är kanske också därför som Nordic Talks-konceptet har skapat ett så stort engagemang. På bara tre ansökningsomgångar har vi fått in över 200 ansökningar från stora delar av världen, som alla önskat att få hålla i ett eget Nordic Talks-arrangemang.

Finns det något vi i Norden kan lära oss av detta stora intresse? Svaret är ja. Grunden till intresset ligger naturligtvis i det stora behov världen, och inte minst den unga generationen, har att söka efter lösningar på problem som krig, klimatförändringar, matbrist och sviktande demokratier. Kort sagt, det finns starka påtryckningar från allmänheten att agera. Dessutom vill jag påstå att det inte är en tillfällighet att det är just Norden som står värd för den dialog som kan utgöra en del av lösningen.

För det första har världen länge tittat med nyfikenhet på de nordiska länderna. Inte bara tack vare vår innovation och kreativitet inom mat, musik, film, design och litteratur men också tack vare våra välfärdssamhällen, politiska modeller och ekonomiska tillgångar. Faktorer som visat sitt värde under både finans- och coronakrisen. Dessutom har de nordiska länderna egenskaper som hjälper oss med vårt internationella samarbete – nämligen vår höga nivå av öppenhet och tillit. Vi är helt enkelt trovärdiga. När de nordiska länderna kommer med lösningar på världens stora problem är det därför få som tror att vi har dolda motiv. Tvärtom har de flesta uppfattningen att vi är uppriktigt oroade över planetens tillstånd och att vi vill ha en gemensam dialog för att vända på de dystra prognoserna för framtiden.

Vi vill inte hålla i mikrofonen själva. Det vi vill är i stället att Nordic Talks ska vara en plattform för dialog, där mikrofonen är tillgänglig för alla som har en god idé, en spännande fundering eller kanske till och med en lösning. Ämnen som tas upp har alla en koppling till FN:s hållbarhetsmål, och hittills har vi haft evenemang och podcaster om allt från eldrivna flygplan och den skadliga fast fashion-industrin till hur 5G kan bidra till ett mer jämlikt samhälle. EU-kommissionären Margrethe Vestager och Harvardprofessorn Shoshana Zuboff har diskuterat hur Big Tech hotar demokratin, och vi har lyssnat till historier från finska journalister som kämpar mot falska nyheter och ryska internettroll. Oavsett vilken talare som deltar avslutas varje Nordic Talk med att alla deltagare delar med sig av varsin "action point". Ett tips på en hållbar handling som lyssnarna kan ta med sig hem och implementera i sin vardag.

Nordic Talks är en del av Nordiska ministerrådets Vision 2030, som arbetar för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Därutöver går strategin bakom Nordic Talks ut på att profilera Norden som en entitet, detta då man ofta runtom i världen skiljer på de olika nordiska länderna. Vi vill i stället att man ska se på Norden som en samlad enhet, vilket kommer ge oss både styrka och trovärdighet i vårt arbete för att inspirera och förändra världen i en bättre riktning.

Vi vill inte använda vår plattform till att skryta över de norska fjällen eller de isländska vulkanerna. I stället vill vi använda den till att öppna upp för dialog, samarbete och utbyte av idéer tvärs över landsgränser. Fortsätter vi med det kommer världen inte bara söka sig till Norden för att hitta lösningar på världens stora utmaningar, vi kanske till och med, tillsammans med resten av världen, kan lösa dessa problem tillsammans.

brand manager, Nordiska ministerrådet