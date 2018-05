Världen i byn med extra mycket hållbarhet

Totalt bjuder årets upplaga av Världen i byn på inte mindre än 18 gratiskonserter i centrala Helsingfors.

Sommaren är här. Den som inte låter sig övertygas av det vackra vädret hittar under veckoslutet en annan, tydlig indikation på att så är fallet. Den 26–27 maj slår festivalen Världen i byn upp sina tält i Kajsaniemiparken och på Järnvägstorget.

På programmet står i vanlig ordning diskussioner, film, barnaktiviteter, mat från världens alla hörn och litteratursamtal. Totalt arrangeras hela 18 gratiskonserter.

– Kanske skulle jag lyfta fram Freshlyground från Sydafrika som uppträder på lördagen och bland annat gjorde låten Waka Waka med Shakira inför fotbolls-VM 2010. Men också gruppen 47SOUL är intressant. De talar kraftigt för det palestinska folkets rättigheter. Och från Elfenbenskusten kommer Dobet Gnahoré som vann en Grammy för några år seden, berättar programchefen Johanna Eurakoski.

Bland de många filmerna lyfter hon fram The Islands and the Whales som visas på söndag klockan 12 i samarbete med Nordisk kulturkontakt och berättar om valfångstens betydelse för lokalbefolkningen på Färöarna.

Hela programmet kan läsas på webbplatsen maailmakylassa.fi.

Annars berättar Eurakoski att hållbar utveckling, som alltid varit en grundtes för festivalen, i år får ännu större emfas än vanligt. Många programpunkter på temat ordnas dessutom i samarbete med inflytelserika aktörer som Utrikesministeriet, FN och EU.

– Hållbar utveckling rör oss alla och det är viktigt att vi nu börjar skrida till åtgärder om vi ska kunna leva tillsammans på den här planeten i morgon. Men rent konkret handlar det också om FN:s program Agenda 2030 som införts för inte så länge sedan och som vi vill lyfta fram.

Världen i byn ordnades första gången 1995, men fram till 2005 bara vartannat år. Nästa år går festival nummer 20 av stapeln.

– Vi har förstås fler utställare nu än i början, och mer diskussionsprogram. Under 2000-talet har vi börjat lägga mer fokus på att också själva festivalen ska arrangeras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Och visst kunde man säga att festivalen professionaliserats under årens lopp.