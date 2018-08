Komedier Varken roligt eller spännande

The Spy Who Dumped Me är en alltför våldsam och lång actionkomedi som väcker frågan om de bästa komedimanusförfattarna tagit sin tillflykt till televisionen.

ACTION/KOMEDI The Spy Who Dumped Me Regi: Susanna Vogel. Manus: Vogel, David Iserson. Foto: Barry Peterson. I rollerna: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan.