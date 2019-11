Tio Oscarsnomineringar fick en film på spanska och mixtekiska i år. Vi har sett amerikanska filmer på japanska, liksom svenska filmer på ryska. Denna x-språkighet fråntar knappast filmen möjligheten att vara ett "internationellt medium”, skriver Fredrik Sonck i ett svar till Rabbe Sandelin.

Rabbe Sandelin argumenterar i en insändare 6.11 för att kritiken mot den helfinska Schjerfbeck-filmen är ett uttryck för överdrivet finlandssvenskt navelskåderi.

I höst är det veterligen forskaren Sven-Erik Klinkmann och undertecknad som i HBL spunnit vidare på fjolårsdebatten, så jag antar att det är våra texter han syftar på, även om vi talat mer om fenomenet än om just Schjerfbeck.

Att kritiken är överdriven kan man förstås tycka, men dessvärre slirar Sandelins argumentation betänkligt. Det värsta är hans påstående att debatten utgår från det "felaktiga antagandet" om att finska filmproducenter tänker att kommersiella intressen kräver att filmens språk är finska. Detta är nämligen inget "antagande", utan något som filmmakarna själva sagt i intervjuer. Källorna finns angivna i min text 20.10.

Att språkvalet inte gjorts "av ont uppsåt" är dessutom ett konstaterande i kategorin gomorronyxskaft, då ingen påstått något sådant (själv skrev jag att det knappast finns "något illvilligt uppsåt"). Men att påvisa någons goda uppsåt räcker aldrig för att säga att något är oproblematiskt. Också vaccinkritiker brukar ha goda uppsåt, liksom kristna homofober.

Intressantare är då Sandelins helt riktiga notering att frågan om modersmål och filmspråk aldrig varit lätt för filmmediet. Men att språklig strömlinjeformning är priset som filmen betalar för att kunna överbrygga olika gränser, är knappast en riktig slutsats. Tvärtom undrar jag om den språkliga flexibiliteten och mångfalden inte vuxit under 2000-talet.

Några exempel ur minnet:

I år fick Alfonso Cuaróns suveräna Roma – på spanska och mixtekiska – hela 10 Oscarsnomineringar ...

samtidigt som den allt mer ohanterliga kategorin "bästa icke-engelskspråkiga film" byter namn till galan 2020 ...

medan Yle på sitt håll premiärvisade sitt flerspråkiga tv-drama Aktivisterna, förlagd i Finland 1904–05.

Och på tal om tyska militärer som talar bruten engelska: var inte Christoph Waltz språkkunniga och välartikulerade naziofficer i Tarantinos Inglourious Basterds (2009) en uppgörelse med just den klyschan?

Något mer amerikanskt än Clint Eastwood kan man knappast tänka sig men hans Letters from Iwo Jima (2006), som går helt på japanska, blev en större kommersiell framgång än systerfilmen Flags of our fathers.

Också en del historiska filmer med kommersiella ambitioner – som Mel Gibsons Passion of the Christ (2004) och Apocalyptica (2006; om Amerika strax innan conquistadorerna) – har använt språk som är väldigt, väldigt små.

Paralleller till Amanda Kernells Sameblod (2016) är inte schyssta – den filmen hade begått självmord om den enbart talat svenska – men också i Lukas Moodyssons Lilja 4-ever (2002) framstår det ryska språket som ett både etiskt och estetiskt nödvändigt val i en film om Sverige.

Skulle denna x-språkighet frånta filmen dess möjlighet att vara ett "internationellt medium" som överbrygger gränser? Knappast.

Sandelins text får mig ändå att undra om debatten om Schjerfbeckfilmen och fennotvätten kan tolkas som språkpolitik i samma bemärkelse som till exempel kraven på svenska i vården? Det är det inte: förstås finns här en politisk dimension, lika väl som en estetisk, men det absolut sista jag vill är att SFP börjar formulera någon hållning i frågan.

Fredrik Sonck Kulturchef