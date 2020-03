Vore det inte på tiden att nationalismen får vika för ett EU som skyddar och försvarar EU-medborgaren och sätter hen i centrum?

Varje år stjäl eller lurar man av dig och mig, av varje EU-man, kvinna och barn, mellan 1 000 och 2 000 euro. Brottslingar stjäl av EU-staterna dina redan inbetalda skatter. Företag undandrar sig momsbetalningar via förfalskade momsdeklarationer. Multinationella företag använder olagliga och oetiska kryphål i EU-ländernas skattelagar för att minimera sina skatter. Förmögna individer minskar, ibland olagligt, alltid omoraliskt, sina skatter via skatteparadis.

Och allt detta får du och jag, varje EU-invånare betala. Per år 1 000–2 000 euro. Det så kallade skattegapet. Varför gör EU och dess medlemsländer, i dessa bistra ekonomiska tider, så litet för att minska skattegapet? Varför tillåts orättvisorna? Varför bestraffas inte brottslingarna?

Nu träter man i stället om EU:s framtid och budget för 2021–2027. Målsättningen är att EU-medlemsländerna gemensamt satsar på områden där de inte, var för sig, klarar den globala konkurrensen från USA, Kina, Ryssland och Indien. Inte heller de globala problem som miljöhot, folkvandringar, pandemier och terrorism utgör.

Man vill gemensamt satsa på en europeisk förbättrad konkurrenskraft som via skolning och forskning ger investeringar och arbetstillfällen. Som för medborgarna tryggar livsmedel av hög kvalitet. Som ser till att sociala orättvisor inte blir för stora. Som tryggar rättsstaten. Kort sagt vill man reservera pengar för att forma, för oss och våra barn, en bättre framtid.

Och hur gör man det? Träter om hur stor EU-budgeten skall vara under de kommande sju åren. Skall varje EU medborgare betala 366 euro, 431 euro per år eller någonting mitt emellan (1,0 eller 1,2 euro per dag). De rikaste länderna är de som vill betala minst! De försvarar osolidariskt sina nationella intressen.

Gör våra ledare och myndigheter en höna av en fjäder?

Samtidigt som man slåss om EU-avgiften, 400 euro plus minus per person och år, går man miste om 1 000–2 000 euro i försvunna skatteintäkter per person och år. Om något kan väl detta kallas för att skjuta mygg med kanon eller att satsa på fel saker.

Vore det inte på tiden att nationalismen får vika för ett EU som skyddar och försvarar EU-medborgaren och sätter hen i centrum? Vore det inte på tiden att EU och dess medlemsländer tar bort de värsta skatteorättvisorna och använder de influtna medlen till att förverkliga en mera medborgarvänlig solidarisk europeisk union?

Högsåra