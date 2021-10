Varför bara realistisk prosa på Bookerlistan?

Bookerprisets kortlista och pristagare har i åratal huvudsakligen baserat sig på en förhållandevis snäv litteratursyn, konstaterar Bo Pettersson.

Årets korta Bookerprislista består av variationer av realistisk prosa. De sex romanerna kommer från alla håll av den engelskspråkiga världen och innehåller olika slags tematik.

Kanske kan man ändå särskilja tre grupper. Fyra romaner representerar närmast historisk fiktion och två av dem beskriver en persons död på 1950-talet.

Great Circle är amerikanen Maggie Shipsteads tredje roman. Den handlar om Marian Graves, en fiktiv kvinnlig pilot som försvinner då hon år 1950 försöker flyga runt jorden, en bedrift som kallas the Great Circle. Hennes öde ska göras till en Hollywoodfilm och då anstränger sig huvudrollsinnehavaren Hadley Baxter att ta reda på så mycket hon förmår om hur Graves förolyckades. Det gör hon inte minst för att hennes egna föräldrar dött i en flygolycka.

Den brittisk-somaliska författaren Nadifa Mohameds The Fortune Men baserar sig på en verklig person, Mahmood Mattan, en bekant till familjen Mohamed. Mattan anklagades år 1952 för mordet på en butiksinnehavare i Cardiff. Trots sin småkriminella bakgrund förlitade han sig på det brittiska rättssystemet, eftersom han var oskyldig. Men rasismen genomsyrar 1950-talets Storbritannien till den grad att han hängdes trots brist på bevis. Mohamed blandar medvetet fakta och fiktion i ett försök att förstå hur det egentligen gick till.

Två romaner ger ett längre historiskt tidsperspektiv på två länder, Sydafrika och Sri Lanka. Sydafrikanen Damon Galgut är för tredje gången med på Bookerprisets korta lista med The Promise, så kanske det är tredje gången gillt. Romanen handlar om familjen Swart, som trots namnet har brittiskt-holländskt påbrå och som beskylls för att inte ha varit rättvis mot sina svarta anställda. Romanen är strukturerad kring begravningar under fyra olika decennier.

Den unge tamilske författaren Anud Arudpragasams A Passage North beskriver också en begravning eller rättare sagt huvudpersonen Krishnans resa till norra Sri Lanka för att närvara vid en begravning. Resan leder till en skildring av vad det trettioåriga inbördeskriget gjort åt hans tamilska kultur. Handlingen tilldrar sig i dagens lankesiska verklighet, men blickar tillbaka på hur stridigheterna format den.

De två övriga böckerna på listan utspelas i nutid och en nära framtid. Patricia Lockwood är en mångsidig ung amerikansk författare, mest känd för sin memoar Priestdaddy. Nu debuterar hon som romanförfattare med No One Is Talking About This, som också nominerats för Women's Prize for Fiction. Boken är tudelad: den förra delen består av den kvinnliga huvudpersonens ofta ironiska Twitteraktiga fragment i "portalen" (läs internet), medan den senare delen övergår i tragik, kärlek och sorg då systern föder ett gravt handikappat barn.

Richard Powers Bewilderment handlar om hur förvirrade både en far och en son kan vara då vuxna håller på att förstöra världen för kommande generationer (se recensionen här intill). För Powers kan det också vara tredje gången gillt efter nomineringar för Orfeo och The Overstory, varav den senare föreligger på finska (Ikipuut), men inte på svenska.

Nobelpristagaren Kazuo Ishiguros Klara och solen klarade alltså inte att ta sig till den korta listan. För mig är det inte förvånande eftersom den är en välskriven och njutbar, men något tunn skildring av förhållandet mellan människa och robot. Den kanadensisk-brittiska författaren Rachel Cusks Andra stället, enligt den svenska förläggaren "ett rakbladsvasst kammarspel om kön och öde, makt och konst", nådde inte heller kortlistan.

Så nu gäller det vad detta års Bookerjury vill belöna: rasmotsättningar, enskilda människoöden i större perspektiv, historiska vyer eller samtidsförståelse. Alla böcker är säkert läsvärda, det brukar en Bookernominering för korta (och även långa) listan borga för.

Låt mig till slut tala rent ut. Bookerprisets kortlista och pristagare har i åratal huvudsakligen baserat sig på en förhållandevis snäv litteratursyn: det som oftast premieras är (ett i och för sig brett spektrum av) realistiskt berättande med moderna och postmoderna inslag. Då många yngre läsare har en förkärlek för genrer som science fiction och fantasy kan detta leda till att Bookerpriset spelar ut sin roll. Kanske Margaret Atwoods dystopiska Gileads döttrar (delat pris 2019) och Nick Drnasos långlistade grafiska roman Sabrina (2018) ändå pekar på att fältet kunde breddas.

Vinnaren tillkännages den 3 november.