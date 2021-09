I självhjälpslitteraturen blir Samuel Beckett en representant för positivt tänkande, medan Marcel Proust kan ge läsaren terapeutiska insikter.

Så här skrev den tidiga modernismens store poet Charles Baudelaire år 1864:

"I två veckor var jag instängd i mitt rum och omgav mig med de böcker som var aktuella den tiden, för sexton eller sjutton år sen. Jag menar de volymer som behandlar konsten att göra människor visa, lyckliga och rika på tjugofyra timmar. … Jag befann mig i ett tillstånd av bedövning eller dumhet. /—/ När jag gick ut kände jag en väldig törst. För en lidelsefull aptit på dålig läsning framkallar ett motsvarande behov av frisk luft och förfriskningar."

Självhjälpslitteraturen hade knappt hunnit börja – det första verket i genren anses vara skotten Samuel Smiles Människans egen kraft. Rätta Vägen till Rikedom och Framgång som utkom 1859 – men kritiken av genren hade redan dragit i gång.

De som var mest hånfulla var – och är än i dag – de finlitterära författarna och kritikerna. Det kanske intressantaste med Baudelaires rader är ändå att han ingalunda förnekar sin "lidelsefulla aptit på dålig läsning", utan ser den som en skämmig frestelse som behöver vädras bort. Man anar att de flesta som häftigt tar avstånd från genren är häftiga just därför att de är medvetna om frestelsen.

Varför är självhjälpslitteratur så populär?

För att så många människor är osjälvständiga och har dåligt omdöme, tenderar det kulturella etablissemanget att tro.

Nej, säger Beth Blum, professor i litteratur vid Harvard och författare till boken The Self-Help Compulsion, det är för att modern litteratur – till skillnad från exempelvis en Jane Austen – närmast programmatiskt vägrar ge förebilder för hur vi ska leva våra liv. Därmed får den självhjälpslitteraturen att upplevas som mer livsnära, mer relevant. Det finns en stark vilja hos läsare att lära sig, utvecklas, bli visa, ta kontroll över sina liv.

Men många läsare är oförskräckta allätare, de räds ingalunda skönlitteraturen, inte ens de modernistiska klassikerna. Också dem läser de som självhjälpslitteratur, de plockar ut just precis det de är ute efter vilket är vad Blum åskådligt nog kallar för "bärbara insikter för personlig användning". Därför har hennes bok undertiteln Searching for Advice in Modern Literature.

De här läsarna är också otåliga och därför har det uppstått en hel kår av skribenter som hjälper dem på traven. 1997 kom Alain de Bottons Låt Proust förändra ditt liv som resolut tog fasta på de ställen i det stora romanverket På spaning efter den tid som flytt som inbjuder till identifikation eller terapeutiska insikter. Han påminner till exempel om att Proust tyckte om att hitta likheter mellan människor han kände och berömda porträtt på Louvren och uppmanar sina läsare att göra detsamma.

2009 kom en guide till ett verk som brukar anses ännu mer krävande: Declan Kiberds Ulysses and Us: The Art of Everyday Life in Joyce's Masterpiece. Kiberd – som är professor i irländsk litteratur – hävdar här att James Joyces roman i själva verket alltid varit tänkt att läsas av vanligt folk och att den "är en bok som har mycket att lära oss om världen, med råd om hur man ska hantera sorg, hur man kan vara uppriktig om döden i en tid då döden förträngs, om hur kvinnor har egna erotiska begär precis som män —"

Ännu mer otippat är kanske att Samuel Beckett blivit en favorit i företagsvärlden tack vare boken The 4-Hour Workweek av Timothy Ferriss som förklarar att hans motto är Beckett-citatet: "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better." (i Magnus Hedlunds översättning: "Någonsin försökt. Någonsin misslyckats. Ingen roll försök igen. Misslyckas igen. Misslyckas bättre.)

Exakt hur Beckett velat att hans "misslyckas bättre" ska förstås är långtifrån entydigt men genom Ferriss – som intressant nog inte bara är författare utan också investerare – har en negativitetens profet hur som helst omfunktionerats till ytterligare en representant för positivt tänkande.

Det finns också titlar som Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life och What Would Virginia Woolf Do?

Beth Blum avfärdar dem inte men hon tar fasta på paradoxen att hur mycket författarna än försäkrar att mästerverken absolut ska läsas – Alain de Botton riktar sig särskilt till Londons politiker och bankirer – så lär det ändå mestadels stanna vid att det är böckerna om mästerverken som blir lästa.

Men – och här ser man en verklig omorientering: nu har självhjälpslitteraturen upptäckt de gamla stoikerna och deras budskap om att lära sig acceptera tillvarons begränsningar och förluster.

En ny generation av unga, vassa skribenter vill ge "självhjälp som inte suger" genom att vända framgångsideologi och påtvunget positivt tänkande ryggen. De nya skribenterna är bara fräckare än stoikerna. Så här står det på AdLibris om den miljonsäljande världssuccén Den ädla konsten of not giving a f*ck av Mark Manson:

"Att bry sig mindre och om färre saker är den mest effektiva nyckeln till ett lyckligt liv! Länge har vi fått höra att livet blir bättre om vi bara 'tänker positivt', har större ambitioner och försöker mer. Mark Manson säger, med glimten i ögat, 'fuck that!'. Det som i praktiken fungerar är att utgå från verkligheten som den är (inte sällan ologisk, oförutsägbar och fucked up) och från oss själva och vad som är rätt för just oss. Och att sedan fokusera, inte på alla möjliga saker som omgivningen vill få oss att tro är nödvändiga (till exempel att imponera på andra, att alltid ha rätt, att vara framgångsrika i alla sammanhang) utan på det vi verkligen, innerst inne, bryr oss om."

Vad ska man tycka?

När Blum får frågan "Är självhjälpslitteratur bra eller dåligt?" vägrar hon svara. Däremot säger hon beredvilligt att den är ett uttryck för vår aktuella kultur.

Merete Mazzarella Författare