Att göra ändringar i konstverk är sällan en lyckad idé. Och här talar vi om konstverk som hör till det yppersta som gjordes under det förra århundradet.

Egentligen känns det alldeles bakvänt att ifrågasätta Muminserien i HBL. Om det finns någonting som i sig definierar ordet världsklass, så är det Tove Janssons mästerverk. Både bildmässigt och språkligt.

Men, just därför blir man så förundrad. Texterna vi får läsa varje dag skiljer sig från Janssons klassiker! Under tjugotvå dagar i april hade nitton strippar ändrad text. Inte så att de gjorts mer lättförståeliga, och inte har de blivit förkortade. Det är formuleringar som ändrats från "Världslig flärd inför en kosmisk katastrof", då Snorkfröken vill gå och dansa, till "Futila frivoliteter! Mitt under detta kosmiska fenomen!"

Poängen har helt tappats bort i HBL:s nya version. Roligheten i varför Snorkfröken inte kan simma mer har blivit obegriplig. Likaså mysteriet med ankaret.

Så här är det, dag efter dag. Ibland små, ibland större ingrepp i den ursprungliga texten. Man kan ju tycka att det inte spelar så stor roll. Men hör nu, Tove Janssons formuleringsförmåga var sublim! Åtminstone jag, och säkert många läsare med mig, är nog nyfikna på förklaringen till dessa omformuleringar.

Att göra ändringar i konstverk är sällan en lyckad idé. Och här talar vi om konstverk som hör till det yppersta som gjordes under det förra århundradet.

Kvar finns förstås möjligheten att det var författaren själv som gjorde om sina egna seriestrippar, i ett senare skede. Hon skrev ju om både Mumin på kometjakt och Muminpappans bravader ... Men det låter inte troligt. Så, bästa HBL:s serieansvariga, kan ni bringa reda i mysteriet?

Helsingfors

Svar HBL lät frågan gå vidare till seriedistributören Bulls som svarar så här:

Bulls gjorde ett försök att applicera den font som, med Moomin Characters goda minne, tagits fram i samband med Drawn & Quarterleys utgivning i Nordamerika. Den bygger på Tove Janssons handtextning. Vår förhoppning var förstås att stripparna skulle se bättre ut och det gjorde de. Men här och där behövde ord ändras. Detta har gjort att projektet stoppats upp. HBL borde alltså inte fått dessa strippar att publicera över huvud taget.

Vad som åtminstone skedde i samband med att HBL uppmärksammade oss på detta var att vi gick tillbaka till den "ordinarie" textningen.vice president, Bulls